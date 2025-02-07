Ночью в центре Белгорода произошло смертельное ДТП с машиной скорой помощи

Posted 7 февраля, 06:21
Published 7 февраля, 06:21
Modified 7 февраля, 06:24
Updated 7 февраля, 06:24
Смертельное ДТП произошло на перекрёстке проспекта Славы и улицы Попова. Столкнулись BMW Х7 и карета скорой помощи — с последующим наездом на опору ЛЭП и стену здания.
Погибли два человека — фельдшеры. Им было 38 и 45 лет.
Пострадали ещё четверо — оба водителя 28 лет и 31 года, а также двое пассажиров иномарки, одному из них 28 лет.
По предварительным данным, BMW проехал на красный сигнал светофора, что и привело к столкновению. Подробности ещё предстоит выяснить.
В январе в Белгороде произошло ещё одно страшное ДТП с участием машины скорой помощи: с медицинской «Газелью» столкнулся Nissan Almera. Пострадали три человека, находившиеся в машине скорой, а также водитель иномарки.
Ранее при другом ДТП в центре Белгороде столкнулись карета скорой помощи и две иномарки. Пострадали восемь человек, один из них — ребёнок.