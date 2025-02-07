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Posted 7 февраля, 06:21

Published 7 февраля, 06:21

Modified 7 февраля, 06:24

Updated 7 февраля, 06:24

ДТП с машиной скорой помощи в Белгороде

Ночью в центре Белгорода произошло смертельное ДТП с машиной скорой помощи

7 февраля 2025, 06:21
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области. ДТП с машиной скорой помощи в Белгороде
В 01:50 столкнулись BMW и автомобиль скорой помощи. Погибли фельдшеры, в больницу попали ещё четыре человека.

Смертельное ДТП произошло на перекрёстке проспекта Славы и улицы Попова. Столкнулись BMW Х7 и карета скорой помощи — с последующим наездом на опору ЛЭП и стену здания.

Погибли два человека — фельдшеры. Им было 38 и 45 лет.

Пострадали ещё четверо — оба водителя 28 лет и 31 года, а также двое пассажиров иномарки, одному из них 28 лет.

По предварительным данным, BMW проехал на красный сигнал светофора, что и привело к столкновению. Подробности ещё предстоит выяснить.

ДТП с машиной скорой помощи в Белгороде
Последствия ДТП в Белгороде
Последствия ДТП в Белгороде
Последствия ДТП в Белгороде
ДТП с машиной скорой помощи в Белгороде. Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области

В январе в Белгороде произошло ещё одно страшное ДТП с участием машины скорой помощи: с медицинской «Газелью» столкнулся Nissan Almera. Пострадали три человека, находившиеся в машине скорой, а также водитель иномарки.

Ранее при другом ДТП в центре Белгороде столкнулись карета скорой помощи и две иномарки. Пострадали восемь человек, один из них — ребёнок.

Есть пострадавшие: появились подробности страшного ДТП со скорой в Белгороде
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#Инна Рогова#Происшествия#Белгород
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