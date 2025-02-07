МТС присоединила к сети около сотни сёл Белгородской области

Самой малочисленной локацией оказалось село Сухая Ольшанка в Чернянском районе, где проживает менее ста человек. Больше всего малых населенных пунктов было подключено в Прохоровском, Чернянском и Яковлевском районах. Расширение сети охватило не только сами населённые пункты, но и инфраструктурные и туристические объекты, расположенные в зоне покрытия каждой базовой станции.