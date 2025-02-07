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Posted 7 февраля, 10:04

Published 7 февраля, 10:04

Modified 7 февраля, 10:15

Updated 7 февраля, 10:15

МТС присоединила к сети около сотни сёл Белгородской области

МТС присоединила к сети около сотни сёл Белгородской области

7 февраля 2025, 10:04
Доступ к цифровым сервисам получили жители 92 населенных пунктов в 21 районе Белгородской области. Связь и мобильный интернет МТС появились в небольших посёлках более чем для двадцати тысяч человек.

Связь и мобильный интернет оператора теперь доступны в селах с небольшим количеством жителей. В среднем, в каждом из населенных пунктов проживает порядка 240 человек.

Самой малочисленной локацией оказалось село Сухая Ольшанка в Чернянском районе, где проживает менее ста человек. Больше всего малых населенных пунктов было подключено в Прохоровском, Чернянском и Яковлевском районах. Расширение сети охватило не только сами населённые пункты, но и инфраструктурные и туристические объекты, расположенные в зоне покрытия каждой базовой станции.

«Устранение цифрового неравенства за счет покрытия качественной связью малых и удаленных населённых пунктов региона является социальной задачей», — отметила директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Мтс#Связь#Белгород#Вышки
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