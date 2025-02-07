МТС присоединила к сети около сотни сёл Белгородской области

Posted 7 февраля, 10:04
Published 7 февраля, 10:04
Modified 7 февраля, 10:15
Updated 7 февраля, 10:15
Связь и мобильный интернет оператора теперь доступны в селах с небольшим количеством жителей. В среднем, в каждом из населенных пунктов проживает порядка 240 человек.
Самой малочисленной локацией оказалось село Сухая Ольшанка в Чернянском районе, где проживает менее ста человек. Больше всего малых населенных пунктов было подключено в Прохоровском, Чернянском и Яковлевском районах. Расширение сети охватило не только сами населённые пункты, но и инфраструктурные и туристические объекты, расположенные в зоне покрытия каждой базовой станции.
«Устранение цифрового неравенства за счет покрытия качественной связью малых и удаленных населённых пунктов региона является социальной задачей», — отметила директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.