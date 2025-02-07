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Posted 7 февраля, 08:19

Published 7 февраля, 08:19

Modified 7 февраля, 08:21

Updated 7 февраля, 08:21

Дизайн-проект благоустройства бульвара 1-го Салюта

Ко Дню города в Белгороде обновят ещё одно общественное пространство

7 февраля 2025, 08:19
Фото: мэрия Белгорода. Дизайн-проект благоустройства бульвара 1-го Салюта

Бульвар 1-го Салюта в Белгороде благоустроят

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Новости Белгорода
Среди прочего в сквере посадят ель, чтобы украшать её на новогодние праздники.

В Белгороде планируют обновить бульвар 1-го Салюта в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Дизайн-проект выбрали сами горожане в ходе рейтингового голосования.

На встрече с жителями обсудили ключевые этапы преобразования бульвара. Белгородцы предложили установить больше скамеек и урн, пересмотреть конструкцию клумб и высадить ель, которая станет символом новогодних праздников.

Основная цель — создать многофункциональное пространство, которое будет отвечать запросам всех групп населения, сообщили в пресс-службе мэрии.

Особое внимание уделят озеленению и безопасности: элементы благоустройства расположат так, чтобы снизить риск столкновений пешеходов с велосипедистами.

В рамках работ заменят плитку, модернизируют освещение, установят новые детские и спортивные площадки.

На реконструкцию выделили 30,5 млн рублей. Все предложения горожан рассмотрят и вынесут на повторное обсуждение.

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