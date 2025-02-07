Ко Дню города в Белгороде обновят ещё одно общественное пространство

Posted 7 февраля, 08:19
Published 7 февраля, 08:19
Modified 7 февраля, 08:21
Updated 7 февраля, 08:21
В Белгороде планируют обновить бульвар 1-го Салюта в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Дизайн-проект выбрали сами горожане в ходе рейтингового голосования.
На встрече с жителями обсудили ключевые этапы преобразования бульвара. Белгородцы предложили установить больше скамеек и урн, пересмотреть конструкцию клумб и высадить ель, которая станет символом новогодних праздников.
Основная цель — создать многофункциональное пространство, которое будет отвечать запросам всех групп населения, сообщили в пресс-службе мэрии.
Особое внимание уделят озеленению и безопасности: элементы благоустройства расположат так, чтобы снизить риск столкновений пешеходов с велосипедистами.
В рамках работ заменят плитку, модернизируют освещение, установят новые детские и спортивные площадки.
На реконструкцию выделили 30,5 млн рублей. Все предложения горожан рассмотрят и вынесут на повторное обсуждение.