Гладков рассказал о соглашении с «Металлоинвестом» о партнёрстве на 2025 год

Один из самых масштабных проектов, который сделают в рамках этого соглашения, это новый ФОК в Губкине. Спортивный центр появится на месте старого комплекса при ЛГОКе. Площадь строения будет около 4 тыс. кв. метров. Для всех желающих будут открыты помещения для единоборств, фитнеса, настольного тенниса и бадминтона. Откроет свои двери он весной 2025 года. На развитие спортивной инфраструктуры, Академии плавания и спортивной школы «Молодость» в Старом Осколе компания направит около 100 млн рублей. «Металлоинвест» продолжит поддержку спортивных команд в регионе: волейбольный клуб «Белогорье», клуб смешанных единоборств ММА и Белгородскую федерацию самбо.