Гладков рассказал о соглашении с «Металлоинвестом» о партнёрстве на 2025 год

Posted 7 февраля, 07:09
Published 7 февраля, 07:09
Modified 7 февраля, 07:11
Updated 7 февраля, 07:11
В рамках программы социально-экономического партнёрства будут развивать инфраструктуру в Губкине и Старом Осколе: реконструкция очистных сооружений, ремонт и развитие систем водоснабжения, строительство учреждений дополнительного образования для детей. Также в Губкине за эти средства построят бассейн, а в Старом Осколе предусмотрен капремонт дома культуры «Комсомолец».
Как заявил на встрече с губернатором гендиректор компании Олег Крестинин, подобные соглашения между областью и «Металлоинвестом» заключаются уже 14 лет. За это время в область холдинг инвестировал 21 млрд рублей.
Один из самых масштабных проектов, который сделают в рамках этого соглашения, это новый ФОК в Губкине. Спортивный центр появится на месте старого комплекса при ЛГОКе. Площадь строения будет около 4 тыс. кв. метров. Для всех желающих будут открыты помещения для единоборств, фитнеса, настольного тенниса и бадминтона. Откроет свои двери он весной 2025 года. На развитие спортивной инфраструктуры, Академии плавания и спортивной школы «Молодость» в Старом Осколе компания направит около 100 млн рублей. «Металлоинвест» продолжит поддержку спортивных команд в регионе: волейбольный клуб «Белогорье», клуб смешанных единоборств ММА и Белгородскую федерацию самбо.
В текущем году также реконструируют Губкинский горно-политехнический колледж, а на развитие филиалов МИСИС и Российского государственного геологоразведочного университета, Лицея №3 и профориентационные программы для школьников в Старом Осколе и Губкине компания тоже выделит деньги. Капитально отремонтируют школу №21 в Старом Осколе, в Губкине обновят сквер на Лазарева, построят Молодёжный центр и улучшат библиотеки.
Также в рамках соглашения в Старооскольскую окружную больницу Святителя Луки Крымского и кожно-венерологический диспансер приобретут новое оборудование. А ещё 170 млн рублей пойдёт на поддержку, благотворительность, помощь отдельным категориям населения.