Гладков пообещал помощь семьям погибших в ДТП сотрудниц скорой помощи

Posted 7 февраля, 17:08
Published 7 февраля, 17:08
Modified 7 февраля, 17:18
Updated 7 февраля, 17:18
На вечерней трансляции жительница Белгорода Екатерина обратилась к Вячеславу Гладкову с просьбой проинформировать о смертельной аварии, произошедшей в городе без десяти минут два часа ночи.
«Будет ли информация от губернатора о ночной аварии с участием скорой помощи? Или о ней нельзя говорить?» — спросила женщина.
Губернатор заявил, что это ужасная трагедия, которая потрясла «всех нас». Он поделился, что проезжал мимо места происшествия по пути на работу и упомянул, что знал погибших, Марию и Ольгу, с которыми встречался «несколько раз». В частности, на работе во время обстрелов, когда они продолжали выполнять свои обязанности, несмотря на опасность.
«Остались дети, мужья и родственники. Это трагедия. Очень трудно подбирать слова. Виновным нет прощения», — прокомментировал Гладков.
Губернатор добавил, что помощь семьям будет оказана обязательно и на данный момент уже несколько раз проводились обсуждения с министрами.
Ранее комментарий дал заместитель главного врача горбольницы №2, куда поступила вторая медсестра и водитель кареты скорой. Мужчина в тяжёлом состоянии, женщина при поступлении была в состоянии клинической смерти, но в итоге спасти её не удалось.