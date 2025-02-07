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Posted 7 февраля, 17:08

Published 7 февраля, 17:08

Modified 7 февраля, 17:18

Updated 7 февраля, 17:18

Гладков заявил, что семьям погибших белгородок окажут поддержку.

Гладков пообещал помощь семьям погибших в ДТП сотрудниц скорой помощи

7 февраля 2025, 17:08
Фото: 1MI. Гладков заявил, что семьям погибших белгородок окажут поддержку.

Вячеслав Гладков прокомментировал ДТП, в котором погибли белгородки-фельдшеры

Сюжет
ДТП
Гладков прокомментировал ДТП, унесшее жизни двух медсестер скорой помощи, выразив соболезнования и заверив в поддержке для их семей.

На вечерней трансляции жительница Белгорода Екатерина обратилась к Вячеславу Гладкову с просьбой проинформировать о смертельной аварии, произошедшей в городе без десяти минут два часа ночи.

«Будет ли информация от губернатора о ночной аварии с участием скорой помощи? Или о ней нельзя говорить?» — спросила женщина.

Губернатор заявил, что это ужасная трагедия, которая потрясла «всех нас». Он поделился, что проезжал мимо места происшествия по пути на работу и упомянул, что знал погибших, Марию и Ольгу, с которыми встречался «несколько раз». В частности, на работе во время обстрелов, когда они продолжали выполнять свои обязанности, несмотря на опасность.

«Остались дети, мужья и родственники. Это трагедия. Очень трудно подбирать слова. Виновным нет прощения», — прокомментировал Гладков.

Губернатор добавил, что помощь семьям будет оказана обязательно и на данный момент уже несколько раз проводились обсуждения с министрами.

Ранее комментарий дал заместитель главного врача горбольницы №2, куда поступила вторая медсестра и водитель кареты скорой. Мужчина в тяжёлом состоянии, женщина при поступлении была в состоянии клинической смерти, но в итоге спасти её не удалось.

«В состоянии клинической смерти»: в горбольнице Белгорода рассказали о ночном ДТП
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