Гладков пообещал помощь семьям погибших в ДТП сотрудниц скорой помощи

Губернатор заявил, что это ужасная трагедия, которая потрясла «всех нас». Он поделился, что проезжал мимо места происшествия по пути на работу и упомянул, что знал погибших, Марию и Ольгу, с которыми встречался «несколько раз». В частности, на работе во время обстрелов, когда они продолжали выполнять свои обязанности, несмотря на опасность.