«Думаю, он страдает»: СМИ нашли знакомого участника ДТП со скорой в Белгороде

Posted 7 февраля, 14:10
Published 7 февраля, 14:10
Modified 7 февраля, 14:16
Updated 7 февраля, 14:16
Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что одним из участников смертельного ДТП с машиной скорой помощи в Белгороде мог быть 28-летний Рамазан Гаджимурадов. Однако в региональном УМВД в утреннем релизе заявили, что за рулём BMW был 31-летний мужчина.
Не исключено, что Гаджимурадов действительно был в машине: возможно, он находился в салоне. Об этом же пишет Baza.
Утверждалось, что Гаджимурадов — детский тренер ММА из Мурманской области. Издание «Подъём» связалось с главой региональной Федерации по смешанным боевым единоборствам и главным тренером клуба «Булат» Алексеем Покровским для получения комментария. Тот подтвердил, что действительно знаком с Гаджимурадовым.
Вместе с тем Покровский заявил, что Гаджимурадов никогда не тренировал детей — возможно, у него даже нет соответствующего образования. В клубе «Булат» он тоже не тренировался.
По словам Покровского, Гаджимурадов — участник СВО и служит в морской пехоте. Что он делал в Белгороде в ту ночь, когда случилось происшествие, глава мурманской федерации не знает.
В целом же Покровский охарактеризовал знакомого как «честного» и «дисциплинированного».
«А что поступок такой совершил — в жизни всякое бывает, надо смотреть, какие обстоятельства. Это, конечно, не оправдывает его ни в коем случае, если он заслуживает наказания (а он заслуживает — по моей точке зрения), он должен это признать и раскаяться. Я не знаю, что ещё можно сделать. Это горе. Я думаю, что он страдает сейчас», — заявил Покровский журналистам.
В результате ДТП погибли фельдшеры скорой помощи. Пострадали ещё четыре человека, в том числе трое, находившиеся в иномарке.
Против водителя BMW возбуждено уголовное дело.