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Posted 7 февраля, 14:10

Published 7 февраля, 14:10

Modified 7 февраля, 14:16

Updated 7 февраля, 14:16

Смертельное ДТП со скорой в Белгороде

«Думаю, он страдает»: СМИ нашли знакомого участника ДТП со скорой в Белгороде

7 февраля 2025, 14:10
Фото: «Просто Михаил Шебекино». Смертельное ДТП со скорой в Белгороде

Знакомый участника смертельного ДТП со скорой в Белгороде высказался об аварии

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Новости Белгорода
Вдобавок появилась информация, что один из тех, кто был на момент аварии в BMW, не является тренером ММА.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что одним из участников смертельного ДТП с машиной скорой помощи в Белгороде мог быть 28-летний Рамазан Гаджимурадов. Однако в региональном УМВД в утреннем релизе заявили, что за рулём BMW был 31-летний мужчина.

Не исключено, что Гаджимурадов действительно был в машине: возможно, он находился в салоне. Об этом же пишет Baza.

Утверждалось, что Гаджимурадов — детский тренер ММА из Мурманской области. Издание «Подъём» связалось с главой региональной Федерации по смешанным боевым единоборствам и главным тренером клуба «Булат» Алексеем Покровским для получения комментария. Тот подтвердил, что действительно знаком с Гаджимурадовым.

Вместе с тем Покровский заявил, что Гаджимурадов никогда не тренировал детей — возможно, у него даже нет соответствующего образования. В клубе «Булат» он тоже не тренировался.

По словам Покровского, Гаджимурадов — участник СВО и служит в морской пехоте. Что он делал в Белгороде в ту ночь, когда случилось происшествие, глава мурманской федерации не знает.

В целом же Покровский охарактеризовал знакомого как «честного» и «дисциплинированного».

«А что поступок такой совершил — в жизни всякое бывает, надо смотреть, какие обстоятельства. Это, конечно, не оправдывает его ни в коем случае, если он заслуживает наказания (а он заслуживает — по моей точке зрения), он должен это признать и раскаяться. Я не знаю, что ещё можно сделать. Это горе. Я думаю, что он страдает сейчас», — заявил Покровский журналистам.

В результате ДТП погибли фельдшеры скорой помощи. Пострадали ещё четыре человека, в том числе трое, находившиеся в иномарке.

Против водителя BMW возбуждено уголовное дело.

Опубликовано полное видео ДТП в Белгороде, в котором погибли фельдшеры скорой помощи
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