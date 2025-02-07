«Домклик» перечислил регионы с низкими ценами на однушки на вторичке

Posted 7 февраля, 13:55
Published 7 февраля, 13:55
Modified 7 февраля, 13:57
Updated 7 февраля, 13:57
Средняя цена квадратного метра таких квартир была вычислена на основе объявлений, размещенных на «Домклик» за период с февраля 2024 года по февраль 2025 года.
По итогам исследования, самое значительное снижение цен в процентном отношении на вторичном рынке однокомнатных квартир в России было зафиксировано в Пермском и Красноярском краях, а также в Свердловской области. В Пермском крае объявления на «Домклик» показывают снижение цен на 4,8% за год, до 81,7 тысячи рублей за квадратный метр. В Свердловской области стоимость уменьшилась на 4,7%, достигнув 103,7 тысячи рублей за квадратный метр, а в Красноярском крае — снижение на 4,2%, до 109,2 тысячи рублей за «квадрат». Об этом пишет newsnn.ru.
Также отмечено снижение цен на готовые однокомнатные квартиры в Челябинской области, где они упали на 2,6%, составив 88 тысяч рублей за квадратный метр. В Ленинградской области падение составило 2,5%, до 142 тысяч рублей за кв. м, и в Московской области — на 2,3%, до 166 тысяч рублей за кв. м.
Слегка снизились цены в Башкортостане, где за один год стоимость квадратного метра на вторичном рынке снизилась на 0,3%, составив 89 тысяч рублей.