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Posted 7 февраля, 13:55

Published 7 февраля, 13:55

Modified 7 февраля, 13:57

Updated 7 февраля, 13:57

«Домклик» перечислил регионы с низкими ценами на однушки на вторичке

«Домклик» перечислил регионы с низкими ценами на однушки на вторичке

7 февраля 2025, 13:55
Фото: 1MI.
Аналитики из исследовательского центра «Домклик» составили перечень российских регионов, где произошло наиболее заметное снижение стоимости за квадратный метр на рынке готовых однокомнатных квартир.

Средняя цена квадратного метра таких квартир была вычислена на основе объявлений, размещенных на «Домклик» за период с февраля 2024 года по февраль 2025 года.

По итогам исследования, самое значительное снижение цен в процентном отношении на вторичном рынке однокомнатных квартир в России было зафиксировано в Пермском и Красноярском краях, а также в Свердловской области. В Пермском крае объявления на «Домклик» показывают снижение цен на 4,8% за год, до 81,7 тысячи рублей за квадратный метр. В Свердловской области стоимость уменьшилась на 4,7%, достигнув 103,7 тысячи рублей за квадратный метр, а в Красноярском крае — снижение на 4,2%, до 109,2 тысячи рублей за «квадрат». Об этом пишет newsnn.ru.

Также отмечено снижение цен на готовые однокомнатные квартиры в Челябинской области, где они упали на 2,6%, составив 88 тысяч рублей за квадратный метр. В Ленинградской области падение составило 2,5%, до 142 тысяч рублей за кв. м, и в Московской области — на 2,3%, до 166 тысяч рублей за кв. м.

Слегка снизились цены в Башкортостане, где за один год стоимость квадратного метра на вторичном рынке снизилась на 0,3%, составив 89 тысяч рублей.

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