«Домклик» перечислил регионы с низкими ценами на однушки на вторичке

По итогам исследования, самое значительное снижение цен в процентном отношении на вторичном рынке однокомнатных квартир в России было зафиксировано в Пермском и Красноярском краях, а также в Свердловской области. В Пермском крае объявления на «Домклик» показывают снижение цен на 4,8% за год, до 81,7 тысячи рублей за квадратный метр. В Свердловской области стоимость уменьшилась на 4,7%, достигнув 103,7 тысячи рублей за квадратный метр, а в Красноярском крае — снижение на 4,2%, до 109,2 тысячи рублей за «квадрат». Об этом пишет newsnn.ru.