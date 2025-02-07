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Posted 7 февраля, 08:49

Published 7 февраля, 08:49

Modified 7 февраля, 09:39

Updated 7 февраля, 09:39

Карета скорой помощи после ДТП в Белгороде

«Дети лишились матерей»: названы имена двух фельдшеров, погибших в ДТП в Белгороде

7 февраля 2025, 08:49
Фото: страница Алексея Жирова. Карета скорой помощи после ДТП в Белгороде

Главврач СМП Жиров прокомментировал ДТП с погибшими медиками в Белгороде

Сюжет
Новости Белгорода
Погибшими оказались женщины 38 и 45 лет. У обеих остались дети, сообщил главврач станции Скорой медицинской помощи Алексей Жиров.

Этой ночью в самом центре Белгорода случилась страшная авария с участием машины скорой помощи. С каретой столкнулся BMW Х7. Погибли два человека — фельдшеры, которым было 38 и 45 лет.

Утром 7 февраля главврач станции СМП региона Алексей Жиров рассказал о погибших. Ими оказалась Ольга Любимова и Марина Паровышник. У женщин были дети: у Ольги осталась дочь, а у Марины — двое сыновей.

Коллектив СМП региона выразил соболезнования близким погибших.

Возбуждено уголовное дело по факту случившегося.

Погибший фельдшер
Погибший фельдшер
Погибший фельдшер. Фото: страница Алексея Жирова
Ночью в центре Белгорода произошло смертельное ДТП с машиной скорой помощи
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#Александра Склярова#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Смертельное ДТП#Алексей Жиров#Фельдшеры
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