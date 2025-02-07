«Дети лишились матерей»: названы имена двух фельдшеров, погибших в ДТП в Белгороде

Posted 7 февраля, 08:49
Published 7 февраля, 08:49
Modified 7 февраля, 09:39
Updated 7 февраля, 09:39
Этой ночью в самом центре Белгорода случилась страшная авария с участием машины скорой помощи. С каретой столкнулся BMW Х7. Погибли два человека — фельдшеры, которым было 38 и 45 лет.
Утром 7 февраля главврач станции СМП региона Алексей Жиров рассказал о погибших. Ими оказалась Ольга Любимова и Марина Паровышник. У женщин были дети: у Ольги осталась дочь, а у Марины — двое сыновей.
Коллектив СМП региона выразил соболезнования близким погибших.
Возбуждено уголовное дело по факту случившегося.