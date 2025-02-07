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Posted 7 февраля, 10:07

Published 7 февраля, 10:07

Modified 7 февраля, 10:07

Updated 7 февраля, 10:07

В апреле состоится пятая технологическая конференция Data Fusion

Data Fusion: ежегодная конференция по развитию ИИ-технологий пройдёт весной в Москве

7 февраля 2025, 10:07
Фото: Изображение Midjourney.

В апреле состоится пятая технологическая конференция Data Fusion

Стали известны даты проведения конференции Data Fusion — 2025. Она должна собрать вокруг себя главных экспертов в области работы с данными и ИИ-технологий.

Data Fusion — 2025, одним из основных партнёров которого выступает банк ВТБ, будет проходить 16 и 17 апреля в столице. Конференция, по сложившейся традиции, станет одним из главных научных событий года и будет посвящена методам сбора и анализа данных, развитию технологий искусственного интеллекта и их применению для решения бизнес-задач. На мероприятие съедутся ведущие специалисты, практики, авторитетные учёные, исследователи, а также представители государственных структур и бизнеса.

Параллельно состоится финал соревнования по машинному обучению Data Fusion Contest. Денежный приз для победителя этого года решили увеличить, теперь он составляет 3 млн рублей. Жюри премии впервые назовёт лауреатов в области научных исследований, а не только в области технологий и применения решений.

Как рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик, сегодня, в эпоху экономики данных, от развития технологий искусственного интеллекта зависят не только дальнейшие перспективы работы корпораций и в целом индустрии, но и стран. За время существования конференция стала огромной кросс-индустриальной площадкой и организовала на своей площадке лучшую в России ИИ-экспертизу. Место здесь отведено и для гуманитаристики.

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#Валерия Колесникова#Москва#Технологии#Конференция#ВТБ#Искусственный интеллект#Data Fusion 2025
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