Data Fusion: ежегодная конференция по развитию ИИ-технологий пройдёт весной в Москве

Как рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик, сегодня, в эпоху экономики данных, от развития технологий искусственного интеллекта зависят не только дальнейшие перспективы работы корпораций и в целом индустрии, но и стран. За время существования конференция стала огромной кросс-индустриальной площадкой и организовала на своей площадке лучшую в России ИИ-экспертизу. Место здесь отведено и для гуманитаристики.