Posted 7 февраля, 10:07
Published 7 февраля, 10:07
Modified 7 февраля, 10:07
Updated 7 февраля, 10:07
Data Fusion — 2025, одним из основных партнёров которого выступает банк ВТБ, будет проходить 16 и 17 апреля в столице. Конференция, по сложившейся традиции, станет одним из главных научных событий года и будет посвящена методам сбора и анализа данных, развитию технологий искусственного интеллекта и их применению для решения бизнес-задач. На мероприятие съедутся ведущие специалисты, практики, авторитетные учёные, исследователи, а также представители государственных структур и бизнеса.
Параллельно состоится финал соревнования по машинному обучению Data Fusion Contest. Денежный приз для победителя этого года решили увеличить, теперь он составляет 3 млн рублей. Жюри премии впервые назовёт лауреатов в области научных исследований, а не только в области технологий и применения решений.
Как рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик, сегодня, в эпоху экономики данных, от развития технологий искусственного интеллекта зависят не только дальнейшие перспективы работы корпораций и в целом индустрии, но и стран. За время существования конференция стала огромной кросс-индустриальной площадкой и организовала на своей площадке лучшую в России ИИ-экспертизу. Место здесь отведено и для гуманитаристики.