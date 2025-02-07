«Дарвин» защитит белгородские школы и больницы от беспилотников?

Posted 7 февраля, 09:27
Published 7 февраля, 09:27
Modified 7 февраля, 09:27
Updated 7 февраля, 09:27
Рассматривается возможность защиты школ, больниц и общежитий Белгородской и Курской областей от атак беспилотников с помощью специальных сеток. Об этом «РИА Новости» рассказал гендиректор компании «Системы механической защиты» Дмитрий Дорофеев.
Сетка «Дарвин» разработана с применением технологии «паучий узел», которая помогает снизить силу удара дрона и уменьшить риск детонации взрывного устройства. Этот материал уже используют для защиты объектов критической инфраструктуры, включая нефтебазы.
Ранее в Белгороде установили антидроновую сетку на ресторане «Вкусно — и точка» в «Сити Молле». До этого аналогичную защиту получили сам торговый центр.
А в Шебекино Белгородской области планируют оборудовать антидроновыми сетками 60 многоквартирных домов.