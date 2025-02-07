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Posted 7 февраля, 09:27

Published 7 февраля, 09:27

Modified 7 февраля, 09:27

Updated 7 февраля, 09:27

Антидроновая сетка на МКД в белгородском Шебекино

«Дарвин» защитит белгородские школы и больницы от беспилотников?

7 февраля 2025, 09:27
Фото: страница Андрея Гриднева в соцсети. Антидроновая сетка на МКД в белгородском Шебекино

Школы и больницы в белгородском приграничье могут защитить сетками от БПЛА

Сюжет
Больницы
Речь идёт об улавливающей сетке «Дарвин», проект уже обсуждается. Пока же антидроновыми сетками защищают МКД в Шебекино.

Рассматривается возможность защиты школ, больниц и общежитий Белгородской и Курской областей от атак беспилотников с помощью специальных сеток. Об этом «РИА Новости» рассказал гендиректор компании «Системы механической защиты» Дмитрий Дорофеев.

Сетка «Дарвин» разработана с применением технологии «паучий узел», которая помогает снизить силу удара дрона и уменьшить риск детонации взрывного устройства. Этот материал уже используют для защиты объектов критической инфраструктуры, включая нефтебазы.

Ранее в Белгороде установили антидроновую сетку на ресторане «Вкусно — и точка» в «Сити Молле». До этого аналогичную защиту получили сам торговый центр.

А в Шебекино Белгородской области планируют оборудовать антидроновыми сетками 60 многоквартирных домов.

Рабочих, защищающих МКД в Шебекино антидроновой сеткой, стало больше
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Курская область#Больницы#Школы#Защита#Белгород#Приграничье#Антидроновые сетки
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