Что будет с ключевой ставкой?

Posted 7 февраля, 08:28
Published 7 февраля, 08:28
Modified 7 февраля, 08:30
Updated 7 февраля, 08:30
Анализируя сложившиеся факторы, можно предположить, что ключевая ставка сохранится на уровне 21% ещё продолжительное время. Эксперты ВТБ считают, что ценовое давление и инфляционные ожидания остаются на высоком уровне.
Текущие сезонно скорректированные темпы инфляции в пересчёте на год в конце прошлого года составили 14%, в начале нынешнего — около 12-13%. Бизнесы вложили в свои планы инфляцию 10,7% на текущий год, по данным Банка России. Этот показатель максимальный с 2019 года. Поэтому предстоит долгая дорога для возвращения инфляции к целевым уровням.
При этом текущая кредитная политика влияет и на совокупный спрос. Главным источником роста номинального спроса в экономике в 2023–2024 годах было кредитование, а в конце прошлого года проявились тенденции к замедлению, что в итоге приведёт к охлаждению совокупного номинального спроса и снижению ценового давления.
Что может привести к тому, что Банк России придёт к мнению, что необходимая жёсткость в отношении регулирования денежно-кредитной политики достигнута, а значит, повышение ставки может и не понадобиться. Однако, считает экономист, если кредитование вновь вернётся к темпам роста предыдущих годов, то необходимость повышения ставки вновь появится.