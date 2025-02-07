Что будет с ключевой ставкой?

Текущие сезонно скорректированные темпы инфляции в пересчёте на год в конце прошлого года составили 14%, в начале нынешнего — около 12-13%. Бизнесы вложили в свои планы инфляцию 10,7% на текущий год, по данным Банка России. Этот показатель максимальный с 2019 года. Поэтому предстоит долгая дорога для возвращения инфляции к целевым уровням.