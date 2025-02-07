bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 08:28

Published 7 февраля, 08:28

Modified 7 февраля, 08:30

Updated 7 февраля, 08:30

Что будет с ключевой ставкой?

Что будет с ключевой ставкой?

7 февраля 2025, 08:28
Фото: 1MI.
Заседание Центрального банка назначено на 14 февраля. Повысят ли ключевую ставку? Возможные исходы разбирает Родион Латыпов, главный экономист ВТБ.

Анализируя сложившиеся факторы, можно предположить, что ключевая ставка сохранится на уровне 21% ещё продолжительное время. Эксперты ВТБ считают, что ценовое давление и инфляционные ожидания остаются на высоком уровне.

Текущие сезонно скорректированные темпы инфляции в пересчёте на год в конце прошлого года составили 14%, в начале нынешнего — около 12-13%. Бизнесы вложили в свои планы инфляцию 10,7% на текущий год, по данным Банка России. Этот показатель максимальный с 2019 года. Поэтому предстоит долгая дорога для возвращения инфляции к целевым уровням.

При этом текущая кредитная политика влияет и на совокупный спрос. Главным источником роста номинального спроса в экономике в 2023–2024 годах было кредитование, а в конце прошлого года проявились тенденции к замедлению, что в итоге приведёт к охлаждению совокупного номинального спроса и снижению ценового давления.

Что может привести к тому, что Банк России придёт к мнению, что необходимая жёсткость в отношении регулирования денежно-кредитной политики достигнута, а значит, повышение ставки может и не понадобиться. Однако, считает экономист, если кредитование вновь вернётся к темпам роста предыдущих годов, то необходимость повышения ставки вновь появится.

Как долго ставки по вкладам россиян будут выше 20%?
Узнать подробнее
Читайте также:
Исследование ВТБ: россияне надеются, что высокие ставки защитят средства от инфляцииВ ВТБ рассказали про три сценария с ключевой ставкой в 2025 году
#Алёна Мальцева#Экономика#Инфляция#Ключевая ставка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика