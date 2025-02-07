Большинство россиян готовы покупать авто онлайн

Posted 7 февраля, 09:08
Published 7 февраля, 09:08
Modified 7 февраля, 09:08
Updated 7 февраля, 09:08
Около половины участников опроса (48%) планируют приобрести автомобиль в ценовом диапазоне от 1,5 до 3 млн рублей. При этом третья часть респондентов не готова потратить на машину более 1,5 миллионов рублей. Среди альтернативных способов владения автомобилем наиболее популярным оказался лизинг. О нём знают 75% опрошенных. На втором месте — аренда автомобиля, о которой осведомлены 63% респондентов.
Каждый четвёртый слышал про подписку на авто, а попробовать её хотели бы 66% респондентов. Самые желаемые из машин в системе подписок: семейные машины комфорт-класса, легковые авто среднего класса и городские малолитражки (16,1%). Ещё 14% опрошенных готовы взять по подписке авто бизнес-класса, а 5% — представительского.
В ближайшие 5-10 лет ожидается, что покупка автомобилей онлайн станет таким же привычным действием как заказы бытовой техники. Сейчас каждый десятый опрошенный готов купить авто таким способом. В 2025 году рост онлайн-продаж может увеличиться в два раза, считает гендиректор ВТБ Авто Сергей Медынский.
Среди наиболее часто встречающихся проблем, с которыми сталкиваются покупатели автомобилей, большинство респондентов выделили высокие цены на транспортные средства. 46% опрошенных отметили, что им пришлось долго искать подходящий автомобиль. Ещё 43% столкнулись с тем, что им навязывали дополнительные услуги. А каждый пятый указал на неудобное расположение автосалонов.
*Опрос ВТБ Авто проводился среди 1400 респондентов, которые проживают в крупных городах с населением свыше 100 000 жителей и купили либо планируют купить автомобиль.