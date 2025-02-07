Большинство россиян готовы покупать авто онлайн

Среди наиболее часто встречающихся проблем, с которыми сталкиваются покупатели автомобилей, большинство респондентов выделили высокие цены на транспортные средства. 46% опрошенных отметили, что им пришлось долго искать подходящий автомобиль. Ещё 43% столкнулись с тем, что им навязывали дополнительные услуги. А каждый пятый указал на неудобное расположение автосалонов.