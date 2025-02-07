Белгородцы сделали стихийный мемориал в память о погибших в ДТП фельдшерах

Четыре человека, в том числе водители и пассажиры иномарки, получили травмы. По версии некоторых источников, в BMW в момент аварии якобы находился 28-летний Рамазан Гаджимурадов, тренер по ММА из Мурманской области. Однако эта информация пока не подтверждена.