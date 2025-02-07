Белгородцы сделали стихийный мемориал в память о погибших в ДТП фельдшерах

Posted 7 февраля, 12:19
Published 7 февраля, 12:19
Modified 7 февраля, 12:37
Updated 7 февраля, 12:37
В Белгороде этой ночью произошло смертельное ДТП на пересечении проспекта Славы и улицы Попова. BMW, двигаясь на высокой скорости, врезался в карету скорой помощи.
Погибли фельдшеры Ольга Любимова и Марина Паровышник. Им было 38 и 45 лет. У обеих женщин остались дети: у Ольги — дочь, у Марины — двое сыновей.
На месте аварии белгородцы создали мемориал с фотографиями погибших, а сотрудники южной подстанции скорой помощи приносят цветы в память о своих коллегах.
Четыре человека, в том числе водители и пассажиры иномарки, получили травмы. По версии некоторых источников, в BMW в момент аварии якобы находился 28-летний Рамазан Гаджимурадов, тренер по ММА из Мурманской области. Однако эта информация пока не подтверждена.
Возбуждено уголовное дело, прокуратура региона взяла расследование под контроль.