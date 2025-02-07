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Posted 7 февраля, 12:19

Published 7 февраля, 12:19

Modified 7 февраля, 12:37

Updated 7 февраля, 12:37

Белгородцы скорбят по погибшим

Белгородцы сделали стихийный мемориал в память о погибших в ДТП фельдшерах

7 февраля 2025, 12:19
Фото: скриншот из видео «Авто Белгород». Белгородцы скорбят по погибшим
Сюжет
Новости Белгорода
Сотрудники скорой помощи и рядовые горожане приносят цветы и фотографии жертв ДТП к месту аварии.

В Белгороде этой ночью произошло смертельное ДТП на пересечении проспекта Славы и улицы Попова. BMW, двигаясь на высокой скорости, врезался в карету скорой помощи.

Погибли фельдшеры Ольга Любимова и Марина Паровышник. Им было 38 и 45 лет. У обеих женщин остались дети: у Ольги — дочь, у Марины — двое сыновей.

На месте аварии белгородцы создали мемориал с фотографиями погибших, а сотрудники южной подстанции скорой помощи приносят цветы в память о своих коллегах.

Четыре человека, в том числе водители и пассажиры иномарки, получили травмы. По версии некоторых источников, в BMW в момент аварии якобы находился 28-летний Рамазан Гаджимурадов, тренер по ММА из Мурманской области. Однако эта информация пока не подтверждена.

Возбуждено уголовное дело, прокуратура региона взяла расследование под контроль.

Видео: «Авто Белгород». Белгородцы скорбят по погибшим
Ночью в центре Белгорода произошло смертельное ДТП с машиной скорой помощи
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