Белгородцы попросили Гладкова чаще ездить на ярмарку, чтобы цены там не повышались

Житель Белгорода заметил, что цены на сельскохозяйственной ярмарке, которую каждую субботу открывают в торговом центре «Мега Гринн», заметно выросли. По его мнению, подорожание произошло после того, как ярмарку перестал посещать губернатор. Теперь, по его словам, цены там такие же, как и во всех городских магазинах.