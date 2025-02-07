bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 08:13

Published 7 февраля, 08:13

Modified 7 февраля, 08:15

Updated 7 февраля, 08:15

Белгородцы жалуются на цены на ярмарке

Белгородцы попросили Гладкова чаще ездить на ярмарку, чтобы цены там не повышались

7 февраля 2025, 08:13
Фото: 1MI. Белгородцы жалуются на цены на ярмарке

Белгородцы пожаловались на подорожание продуктов на субботней ярмарке

Сюжет
Новости Белгорода
Горожанин утверждает, что товары стали дороже с тех пор, как губернатор перестал посещать ярмарки. Вячеслав Гладков пообещал заехать туда без предупреждения.

Житель Белгорода заметил, что цены на сельскохозяйственной ярмарке, которую каждую субботу открывают в торговом центре «Мега Гринн», заметно выросли. По его мнению, подорожание произошло после того, как ярмарку перестал посещать губернатор. Теперь, по его словам, цены там такие же, как и во всех городских магазинах.

Глава региона пообещал доехать до ярмарки без предупреждения, чтобы сфотографировать стоимость большинства товаров и обсудить их с жителями.

«Я физически не смогу каждый раз присутствовать на ярмарках, но обещаю без предупреждений как-нибудь приехать. Посмотрю, сфотографирую цены и поделюсь с вами своими впечатлениями», — пообещал Вячеслав Гладков.
Два дня подряд белгородцы смогут посетить предновогоднюю ярмарку
Узнать подробнее
Читайте также:
«Всё было забито людьми»: губернатор Гладков не смог попасть в ТЦ в БелгородеВ Белгороде новогодние ярмарки будут работать все праздничные выходныеКонтроль цен и без поборов: какими будут новогодние ярмарки для белгородцев?
#Александра Склярова#Город#Цены#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Ярмарки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика