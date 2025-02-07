Белгородцы попросили Гладкова чаще ездить на ярмарку, чтобы цены там не повышались

Posted 7 февраля, 08:13
Published 7 февраля, 08:13
Modified 7 февраля, 08:15
Updated 7 февраля, 08:15
Житель Белгорода заметил, что цены на сельскохозяйственной ярмарке, которую каждую субботу открывают в торговом центре «Мега Гринн», заметно выросли. По его мнению, подорожание произошло после того, как ярмарку перестал посещать губернатор. Теперь, по его словам, цены там такие же, как и во всех городских магазинах.
Глава региона пообещал доехать до ярмарки без предупреждения, чтобы сфотографировать стоимость большинства товаров и обсудить их с жителями.
«Я физически не смогу каждый раз присутствовать на ярмарках, но обещаю без предупреждений как-нибудь приехать. Посмотрю, сфотографирую цены и поделюсь с вами своими впечатлениями», — пообещал Вячеслав Гладков.