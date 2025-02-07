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Posted 7 февраля, 16:20

Published 7 февраля, 16:20

Modified 7 февраля, 16:20

Updated 7 февраля, 16:20

Белгородку осудили за дачу взятки

Белгородка стала посредником в схеме дачи взятки врачу и получила крупный штраф

7 февраля 2025, 16:20
Фото: 1MI. Белгородку осудили за дачу взятки
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Новости Старого Оскола
Жительницу Старого Оскола обвинили в передаче взятки врачу для получения ложного медицинского заключения. Ей назначили штраф.

В Старом Осколе осудили 48-летнюю женщину за посредничество во взяточничестве. Прокуратура поддержала обвинение по статье 291.1 УК РФ (Дача взятки).

Согласно версии следствия, в декабре 2023 года женщина согласилась помочь знакомому получить медицинское заключение для продления водительского удостоверения. Ему требовалось пройти обследование у психиатра. За свои услуги она запросила 65 000 рублей.

Женщина передала 35 000 рублей через посредника врачу, который должен был выдать заключение, что у мужчины нет противопоказаний для вождения. Оставшуюся сумму она разделила с соучастником.

Суд вынес решение оштрафовать женщину на 200 000 рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Ранее ФСБ задержало белгородца, помогавшего передавать взятки врачам за фиктивные справки.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Врач#Новости Старого Оскола#Белгород#Посредник
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