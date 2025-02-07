Белгородка стала посредником в схеме дачи взятки врачу и получила крупный штраф

Posted 7 февраля, 16:20
Published 7 февраля, 16:20
Modified 7 февраля, 16:20
Updated 7 февраля, 16:20
В Старом Осколе осудили 48-летнюю женщину за посредничество во взяточничестве. Прокуратура поддержала обвинение по статье 291.1 УК РФ (Дача взятки).
Согласно версии следствия, в декабре 2023 года женщина согласилась помочь знакомому получить медицинское заключение для продления водительского удостоверения. Ему требовалось пройти обследование у психиатра. За свои услуги она запросила 65 000 рублей.
Женщина передала 35 000 рублей через посредника врачу, который должен был выдать заключение, что у мужчины нет противопоказаний для вождения. Оставшуюся сумму она разделила с соучастником.
Суд вынес решение оштрафовать женщину на 200 000 рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу.
Ранее ФСБ задержало белгородца, помогавшего передавать взятки врачам за фиктивные справки.