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Posted 7 февраля, 13:02

Published 7 февраля, 13:02

Modified 7 февраля, 13:02

Updated 7 февраля, 13:02

Несмотря на предупреждение банка, белгородец перевёл деньги вымогателю

Белгородец стал жертвой вымогательства после интимного видео

7 февраля 2025, 13:02
Фото: 1MI. Несмотря на предупреждение банка, белгородец перевёл деньги вымогателю

Белгородец отправил девушке интимное видео и остался без 30 тысяч рублей

Сюжет
Новости Старого Оскола
Мужчина перевёл деньги вымогателю, который угрожал распространить пикантную запись.

В Старом Осколе 25-летний парень стал жертвой вымогательства. Незнакомец через мессенджер потребовал от него 30 тысяч рублей за молчание о личной информации.

Как сообщили в УМВД, знакомство парня с девушкой началось в соцсети, после чего они продолжили общение в мессенджере. Позже незнакомка предложила интим, и они обменялись пикантными видео.

Затем с её страницы поступило требование заплатить деньги, в противном случае потерпевшему грозили обнародованием личной записи. Парень попытался перевести сумму, но сотрудник банка предупредил его о подозрительной операции. Несмотря на это, он перевёл деньги и сообщил о случившемся в полицию.

По факту вымогательства возбуждено уголовное дело.

Ранее в Белгороде полицейские раскрыли кражу 40 тыс. рублей, совершенную после знакомства в интернете. Женщина встретилась с незнакомцем, оставила сумку с деньгами без присмотра, а он, воспользовавшись моментом, украл деньги. Мошенника задержали, и он признался в преступлении. Ему грозило до пяти лет тюрьмы.

Знакомство в интернете закончилось для белгородки кражей 40 тысяч рублей
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