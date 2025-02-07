Белгородец стал жертвой вымогательства после интимного видео

Ранее в Белгороде полицейские раскрыли кражу 40 тыс. рублей, совершенную после знакомства в интернете. Женщина встретилась с незнакомцем, оставила сумку с деньгами без присмотра, а он, воспользовавшись моментом, украл деньги. Мошенника задержали, и он признался в преступлении. Ему грозило до пяти лет тюрьмы.