Белгородец стал жертвой вымогательства после интимного видео

Posted 7 февраля, 13:02
Published 7 февраля, 13:02
Modified 7 февраля, 13:02
Updated 7 февраля, 13:02
В Старом Осколе 25-летний парень стал жертвой вымогательства. Незнакомец через мессенджер потребовал от него 30 тысяч рублей за молчание о личной информации.
Как сообщили в УМВД, знакомство парня с девушкой началось в соцсети, после чего они продолжили общение в мессенджере. Позже незнакомка предложила интим, и они обменялись пикантными видео.
Затем с её страницы поступило требование заплатить деньги, в противном случае потерпевшему грозили обнародованием личной записи. Парень попытался перевести сумму, но сотрудник банка предупредил его о подозрительной операции. Несмотря на это, он перевёл деньги и сообщил о случившемся в полицию.
По факту вымогательства возбуждено уголовное дело.
Ранее в Белгороде полицейские раскрыли кражу 40 тыс. рублей, совершенную после знакомства в интернете. Женщина встретилась с незнакомцем, оставила сумку с деньгами без присмотра, а он, воспользовавшись моментом, украл деньги. Мошенника задержали, и он признался в преступлении. Ему грозило до пяти лет тюрьмы.