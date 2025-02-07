bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 17:05

Published 7 февраля, 17:05

Modified 7 февраля, 17:05

Updated 7 февраля, 17:05

Прокуратура решила обжаловать приговор

Белгородец пытался получить 16,8 млн от государства за сушилку ценой в 4,1 млн

7 февраля 2025, 17:05
Фото: 1MI. Прокуратура решила обжаловать приговор
Сюжет
Мошенничество
Белгородский агроном завысил стоимость оборудования, чтобы получить субсидию. Суд назначил ему штраф, но прокуратура считает наказание слишком мягким.

По версии надзорного ведомства, заместитель генерального директора ООО «НЗРМ» завысил стоимость зерносушилки, чтобы получить субсидию.

В январе 2022 года он приобрёл оборудование за 4,1 млн рублей, но в марте подал документы в минэкономразвития области с недостоверными сведениями, указав цену 16,8 млн рублей. Это позволило незаконно получить 10 млн рублей из бюджета.

Октябрьский районный суд Белгорода оштрафовал его на 460 тысяч рублей за мошенничество при получении господдержки. Незаконно полученные деньги белгородец вернул.

Приговор ещё не вступил в силу. Прокуратура уже намерена его обжаловать: надзорное ведомство считает наказание слишком мягким.

Ранее две белгородки получили условный срок за выплаты по липовым группам инвалидности.

Белгородец отдал мошенникам 5,4 млн рублей личных сбережений и 4 млн, взятые в кредит
Узнать подробнее
Читайте также:
Пожелавший заработать на «инвестициях» белгородец втянул знакомых в кредитыКошельки ИТ-мошенников пополнились на 1,6 млрд рублей из-за доверчивых белгородцевБелгородец после звонка о якобы замене счётчика остался без авто и без 2,5 млн рублей
#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Мошенничество#Суд#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика