Белгородец пытался получить 16,8 млн от государства за сушилку ценой в 4,1 млн

Posted 7 февраля, 17:05
Published 7 февраля, 17:05
Modified 7 февраля, 17:05
Updated 7 февраля, 17:05
По версии надзорного ведомства, заместитель генерального директора ООО «НЗРМ» завысил стоимость зерносушилки, чтобы получить субсидию.
В январе 2022 года он приобрёл оборудование за 4,1 млн рублей, но в марте подал документы в минэкономразвития области с недостоверными сведениями, указав цену 16,8 млн рублей. Это позволило незаконно получить 10 млн рублей из бюджета.
Октябрьский районный суд Белгорода оштрафовал его на 460 тысяч рублей за мошенничество при получении господдержки. Незаконно полученные деньги белгородец вернул.
Приговор ещё не вступил в силу. Прокуратура уже намерена его обжаловать: надзорное ведомство считает наказание слишком мягким.
Ранее две белгородки получили условный срок за выплаты по липовым группам инвалидности.