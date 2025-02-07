Белгородец поделился кадрами последствий смертельной аварии: видео с места ДТП

Posted 7 февраля, 18:53
Published 7 февраля, 18:53
Modified 7 февраля, 18:55
Updated 7 февраля, 18:55
Сегодня ночью произошла трагедия, унёсшая жизни двух белгородок. На пересечении проспекта Славы и улицы Попова в Белгороде, в 01:50, водитель BMW X7 на большой скорости влетел в машину скорой помощи. Виновник ДТП проехал на красный свет. В результате столкновения погибли двое фельдшеров — Мария и Ольга. Кроме того, пострадал водитель кареты скорой и трое мужчин, находившихся в иномарке.
Читатель Бел.Ру поделился видеозаписью с места аварии, которое снял уже утром. На нём отчётливо видно последствия ДТП — повреждённую линию электропередачи, деформированный угол здания, в которое BMW вжало машину медиков, чёрные следы на дорожках, асфальте и т. д.
Заместитель главврача горбольницы №2 поделился, что одна из женщин погибла на месте из-за полученных травм, а вторая поступила в больницу, находясь в состоянии клинической смерти. Спасти белгородку не смогли. Водитель — в тяжёлом состоянии. Также Гладков заявил, что семьям погибших окажут помощь и поддержку.
По делу начали расследование, а виновному грозит до 7 лет лишения свободы. Предварительно, как утверждают медиа, им является 31-летний Рамазан Гаджимурадов.