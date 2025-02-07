bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 18:53

Published 7 февраля, 18:53

Modified 7 февраля, 18:55

Updated 7 февраля, 18:55

Ночное ДТП в Белгороде с участием скорой

Белгородец поделился кадрами последствий смертельной аварии: видео с места ДТП

7 февраля 2025, 18:53
Фото: Алексей Жирова. Ночное ДТП в Белгороде с участием скорой
Сюжет
ДТП
Читатель Бел.Ру поделился видео с места ночной аварии в Белгороде, в которой водитель BMW на большой скорости врезался в скорую помощь, погибли два фельдшера и пострадали ещё несколько человек.

Сегодня ночью произошла трагедия, унёсшая жизни двух белгородок. На пересечении проспекта Славы и улицы Попова в Белгороде, в 01:50, водитель BMW X7 на большой скорости влетел в машину скорой помощи. Виновник ДТП проехал на красный свет. В результате столкновения погибли двое фельдшеров — Мария и Ольга. Кроме того, пострадал водитель кареты скорой и трое мужчин, находившихся в иномарке.

Читатель Бел.Ру поделился видеозаписью с места аварии, которое снял уже утром. На нём отчётливо видно последствия ДТП — повреждённую линию электропередачи, деформированный угол здания, в которое BMW вжало машину медиков, чёрные следы на дорожках, асфальте и т. д.

Видео: bel.ru. Ночное ДТП в Белгороде, в котором погибли Мария и Ольга

Заместитель главврача горбольницы №2 поделился, что одна из женщин погибла на месте из-за полученных травм, а вторая поступила в больницу, находясь в состоянии клинической смерти. Спасти белгородку не смогли. Водитель — в тяжёлом состоянии. Также Гладков заявил, что семьям погибших окажут помощь и поддержку.

По делу начали расследование, а виновному грозит до 7 лет лишения свободы. Предварительно, как утверждают медиа, им является 31-летний Рамазан Гаджимурадов.

Белгородцы сделали стихийный мемориал в память о погибших в ДТП фельдшерах
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы сделали стихийный мемориал в память о погибших в ДТП фельдшерах«Думаю, он страдает»: СМИ нашли знакомого участника ДТП со скорой в БелгородеОпубликовано полное видео ДТП в Белгороде, в котором погибли фельдшеры скорой помощи«Дети лишились матерей»: названы имена двух фельдшеров, погибших в ДТП в Белгороде
#Татьяна Лукащева#Город#Видео#Общество#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Авария#Пострадавшие#Россия#Погибшие#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика