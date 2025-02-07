Белгородец поделился кадрами последствий смертельной аварии: видео с места ДТП

Сегодня ночью произошла трагедия, унёсшая жизни двух белгородок. На пересечении проспекта Славы и улицы Попова в Белгороде, в 01:50, водитель BMW X7 на большой скорости влетел в машину скорой помощи. Виновник ДТП проехал на красный свет. В результате столкновения погибли двое фельдшеров — Мария и Ольга. Кроме того, пострадал водитель кареты скорой и трое мужчин, находившихся в иномарке.