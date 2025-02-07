bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 09:51

Published 7 февраля, 09:51

Modified 7 февраля, 09:51

Updated 7 февраля, 09:51

ВС РФ отбили несколько волн атак в Курской области

«Белгород не возьмут»: командир спецназа «Ахмат» — о наступлении ВСУ

7 февраля 2025, 09:51
Фото: 1MI. ВС РФ отбили несколько волн атак в Курской области

Военные эксперты прокомментировали попытку наступления ВСУ в Курской области

Сюжет
Военные
В Минобороны накануне заявили, что ВС РФ отбили атаку ВСУ в Курской области юго-восточнее Суджи. Что говорят о попытке наступления военные эксперты?

Утром 6 февраля украинские военные попытались совершить контрнаступление в приграничной зоне Курской области близ сёл Черкасская Конопелька и Уланок. Накануне в Минобороны РФ заявили, что подразделения ВС РФ отразили восемь волн атак противника и нанесли ему огневое поражение.

Уже 7 февраля в военном ведомстве уточнили, что попытка контрнаступления ВСУ в направлении населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланок сорвана. В ходе отражения наступления потери противника составили более 200 человек.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов подчеркнул, что российские военные действовали слаженно, помогали друг другу и не давали противнику продвинуться. Он также считает, что ВСУ через Уланок «Москву или Белгород не возьмут».

Военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил попытку наступления ВСУ тем, что украинская сторона пытается улучшить тактическое положение, показать возможности и добиться от Запада дополнительного финансирования, пишет «Газета.ru». Другой собеседник издания — военный эксперт Василий Дандыкин — считает, что у ВСУ «ударного кулака больше нет».

Ранее сообщалось, что российские военные отодвинули подразделения ВСУ на границе Белгородской области.

С начала СВО белгородцам запретили въезд в 43 населённых пункта. Какие?
Узнать подробнее
Читайте также:
Жизнь в своем формате: как разнообразие стало новым трендом рынка недвижимости МосквыУже не скоро? Как изменились прогнозы по окончанию СВО и что пишут о переговорахГладков рассказал о программе «Сталь» для белгородских участников СВО
#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Военные#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#Наступление ВСУ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика