Posted 7 февраля, 09:51
Published 7 февраля, 09:51
Modified 7 февраля, 09:51
Updated 7 февраля, 09:51
Утром 6 февраля украинские военные попытались совершить контрнаступление в приграничной зоне Курской области близ сёл Черкасская Конопелька и Уланок. Накануне в Минобороны РФ заявили, что подразделения ВС РФ отразили восемь волн атак противника и нанесли ему огневое поражение.
Уже 7 февраля в военном ведомстве уточнили, что попытка контрнаступления ВСУ в направлении населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланок сорвана. В ходе отражения наступления потери противника составили более 200 человек.
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов подчеркнул, что российские военные действовали слаженно, помогали друг другу и не давали противнику продвинуться. Он также считает, что ВСУ через Уланок «Москву или Белгород не возьмут».
Военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил попытку наступления ВСУ тем, что украинская сторона пытается улучшить тактическое положение, показать возможности и добиться от Запада дополнительного финансирования, пишет «Газета.ru». Другой собеседник издания — военный эксперт Василий Дандыкин — считает, что у ВСУ «ударного кулака больше нет».
Ранее сообщалось, что российские военные отодвинули подразделения ВСУ на границе Белгородской области.