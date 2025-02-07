Аналитика: сбережения россиян увеличатся до 68 трлн

Posted 7 февраля, 12:43
Published 7 февраля, 12:43
Modified 7 февраля, 12:45
Updated 7 февраля, 12:45
В первой половине текущего года рынок сбережений в России достигнет отметки в 60 трлн рублей, а к концу года увеличится на 21% и превысит 68 трлн. Такой прогноз дают аналитики. По их оценкам, к концу года портфель розничных пассивов банка увеличится на треть и составит 13,3 трлн рублей.
В структуре накоплений россиян значительную долю занимают банковские вклады, поскольку текущие процентные ставки обеспечивают высокую доходность. Рынок вкладов сейчас на рекордном уровне, считает Ольга Сердюкова, заместитель руководителя департамента сбережений и зачислений банка ВТБ.