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Posted 7 февраля, 12:43

Published 7 февраля, 12:43

Modified 7 февраля, 12:45

Updated 7 февраля, 12:45

Аналитика: сбережения россиян увеличатся до 68 трлн

Аналитика: сбережения россиян увеличатся до 68 трлн

7 февраля 2025, 12:43
Фото: Изображение Midjourney.
В 2025 году ожидается устойчивый рост на рынке сбережений, считают в ВТБ.

В первой половине текущего года рынок сбережений в России достигнет отметки в 60 трлн рублей, а к концу года увеличится на 21% и превысит 68 трлн. Такой прогноз дают аналитики. По их оценкам, к концу года портфель розничных пассивов банка увеличится на треть и составит 13,3 трлн рублей.

В структуре накоплений россиян значительную долю занимают банковские вклады, поскольку текущие процентные ставки обеспечивают высокую доходность. Рынок вкладов сейчас на рекордном уровне, считает Ольга Сердюкова, заместитель руководителя департамента сбережений и зачислений банка ВТБ.

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#Алёна Мальцева#Сбережения#Россия#ВТБ
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