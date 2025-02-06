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Posted 6 февраля, 10:04

Published 6 февраля, 10:04

Modified 6 февраля, 10:04

Updated 6 февраля, 10:04

Белгородцы могут сэкономить на услугах за отопление

Жарко в квартире и хочется сэкономить на платежах? МинЖКХ рассказывает, что делать

6 февраля 2025, 10:04
Фото: 1MI. Белгородцы могут сэкономить на услугах за отопление

МинЖКХ подсказало белгородцам, как сэкономить на платежах за отопление

Сюжет
ЖКХ
Зима выдалась мягкой, из-за чего зачастую в квартирах становилось жарко. А платить за отопление всё равно приходится. Как сэкономить?

ТЭЦ и котельные подают тепло в дома, регулируя температуру в зависимости от внешней погоды. Когда на улице тепло, температура горячей воды в трубах снижается до +70 °C — меньше нельзя по нормативам.

Однако если в квартире всё ещё слишком жарко, можно обратиться в управляющую компанию. Сотрудники могут уменьшить подачу тепла в дом или подъезд, благодаря чему в квартире станет прохладнее, а счета за отопление уменьшатся (если дом оборудован коллективным прибором учёта тепловой энергии).

В этом году в Белгородской области наблюдается аномально тёплая зима. В январе температура не раз поднималась до +8 °C. Однако в феврале обещают похолодание.

Белгородцы стали меньше жаловаться на проблемы с отоплением. Помогла погода?
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#ЖКХ#Отопление#Белгород
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