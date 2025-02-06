Жарко в квартире и хочется сэкономить на платежах? МинЖКХ рассказывает, что делать

Однако если в квартире всё ещё слишком жарко, можно обратиться в управляющую компанию. Сотрудники могут уменьшить подачу тепла в дом или подъезд, благодаря чему в квартире станет прохладнее, а счета за отопление уменьшатся (если дом оборудован коллективным прибором учёта тепловой энергии).