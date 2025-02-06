Жарко в квартире и хочется сэкономить на платежах? МинЖКХ рассказывает, что делать

Posted 6 февраля, 10:04
Published 6 февраля, 10:04
Modified 6 февраля, 10:04
Updated 6 февраля, 10:04
ТЭЦ и котельные подают тепло в дома, регулируя температуру в зависимости от внешней погоды. Когда на улице тепло, температура горячей воды в трубах снижается до +70 °C — меньше нельзя по нормативам.
Однако если в квартире всё ещё слишком жарко, можно обратиться в управляющую компанию. Сотрудники могут уменьшить подачу тепла в дом или подъезд, благодаря чему в квартире станет прохладнее, а счета за отопление уменьшатся (если дом оборудован коллективным прибором учёта тепловой энергии).
В этом году в Белгородской области наблюдается аномально тёплая зима. В январе температура не раз поднималась до +8 °C. Однако в феврале обещают похолодание.