Зачем на Харгоре вырубают деревья? Отвечает мэр Белгорода

Posted 6 февраля, 12:05
Published 6 февраля, 12:05
Modified 6 февраля, 12:05
Updated 6 февраля, 12:05
Белгородец обратил внимание на вырубку на Пушкинской аллее и поинтересовался, в чём причина.
«А что случилось на Пушкинской аллее? Зачем её вырубают?» — пишет белгородец.
На вопрос ответил мэр Валентин Демидов. Он пояснил, что сотрудники Белгорблагоустройства проводят обрезку сухих и аварийных деревьев по всему городу. Работы на Пушкинской аллее закончатся до конца этой недели.
«Обрезку и снос аварийных деревьев ведём в настоящее время по всему городу, так как зимний период наиболее благоприятный для такого вида работ», — уточнил мэр.
Ранее белгородцы уже поднимали вопрос вырубки деревьев в городе, особенно возле социальных объектов. Часто старые деревья убирают из-за аварийного состояния, но высаживать новые не всегда возможно. Например, с 2022 года в Центральном парке вырубили 566 деревьев, а на их смену планировали высадить всего 461.