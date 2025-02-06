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Posted 6 февраля, 12:05

Published 6 февраля, 12:05

Modified 6 февраля, 12:05

Updated 6 февраля, 12:05

Вырубка деревьев на Пушкинской аллее

Зачем на Харгоре вырубают деревья? Отвечает мэр Белгорода

6 февраля 2025, 12:05
Фото: Комментарии на странице Вячеслава Гладкова в ВК. Вырубка деревьев на Пушкинской аллее

Белгородцев удивила вырубка деревьев на Пушкинской аллее

Сюжет
Новости Белгорода
Фотография со срубленными деревьями появилась в Сети.

Белгородец обратил внимание на вырубку на Пушкинской аллее и поинтересовался, в чём причина.

«А что случилось на Пушкинской аллее? Зачем её вырубают?» — пишет белгородец.

На вопрос ответил мэр Валентин Демидов. Он пояснил, что сотрудники Белгорблагоустройства проводят обрезку сухих и аварийных деревьев по всему городу. Работы на Пушкинской аллее закончатся до конца этой недели.

«Обрезку и снос аварийных деревьев ведём в настоящее время по всему городу, так как зимний период наиболее благоприятный для такого вида работ», — уточнил мэр.

Ранее белгородцы уже поднимали вопрос вырубки деревьев в городе, особенно возле социальных объектов. Часто старые деревья убирают из-за аварийного состояния, но высаживать новые не всегда возможно. Например, с 2022 года в Центральном парке вырубили 566 деревьев, а на их смену планировали высадить всего 461.

Вырубка деревьев на Пушкинской аллее
Вырубка деревьев на Пушкинской аллее. Фото: Денис Евгенин. Комментарии на странице Вячеслава Гладкова в ВК
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#Анна Селищева#Город#Новости Белгорода#Белгород#Пушкинская аллея#Вырубка деревьев
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