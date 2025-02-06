Зачем на Харгоре вырубают деревья? Отвечает мэр Белгорода

Ранее белгородцы уже поднимали вопрос вырубки деревьев в городе, особенно возле социальных объектов. Часто старые деревья убирают из-за аварийного состояния, но высаживать новые не всегда возможно. Например, с 2022 года в Центральном парке вырубили 566 деревьев, а на их смену планировали высадить всего 461.