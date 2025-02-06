Яковлевский ГОК после несчастного случая с рабочим проверит прокуратура

Posted 6 февраля, 11:40
Published 6 февраля, 11:40
Modified 6 февраля, 11:42
Updated 6 февраля, 11:42
На горнопроходческом участке подземного рудника ООО «Яковлевский ГОК» утром 2 февраля произошёл несчастный случай. Во время работ горная масса обрушилась на машиниста горных выемочных машин.
Мужчина получил травмы лица, грудной клетки и спины. Спасатели оперативно подняли его на поверхность, после чего бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Яковлевскую центральную районную больницу. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное. Это уже второй несчастный случай на ГОКе с начала 2025 года, отметили в Госинспекции труда.
Прокуратура начала проверку соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда. К ней привлечены специалисты Верхне-Донского управления Ростехнадзора и Государственной инспекции труда. По итогам проверки будут приняты необходимые меры.
В пресс-службе ГОКа ранее сообщили, что усилили меры безопасности и продолжают расследование инцидента.
В прошлом году похожее ЧП унесло жизнь работника. А в октябре 2023 года экс-сотрудников фонда соцстрахования осудили за взятку от представителей Яковлевского ГОКа. Они согласились не проводить проверку на предприятии за 100 тыс. рублей.