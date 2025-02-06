Яковлевский ГОК после несчастного случая с рабочим проверит прокуратура

Мужчина получил травмы лица, грудной клетки и спины. Спасатели оперативно подняли его на поверхность, после чего бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Яковлевскую центральную районную больницу. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное. Это уже второй несчастный случай на ГОКе с начала 2025 года, отметили в Госинспекции труда.