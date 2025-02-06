«Я забыл, как выглядят беременные»: белгородцы — о «вымершем» из-за атак ВСУ Шебекино

Во время массированных обстрелов шебекинцы уезжали целыми семьями, теперь здесь редко встретишь ребёнка и, особенно, беременную женщину. Один из местных жителей поделился с журналистами Бел.Ру, что на новогодних праздниках поехал в Старый Оскол и очень удивился, когда увидел там беременных. Он сказал, что уже «забыл», как они выглядят.