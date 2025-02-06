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Posted 6 февраля, 13:37

Published 6 февраля, 13:37

Modified 6 февраля, 13:39

Updated 6 февраля, 13:39

Восстановление пострадавшего от атак дронов дома на улице Луговая, 3 в Шебекино

«Я забыл, как выглядят беременные»: белгородцы — о «вымершем» из-за атак ВСУ Шебекино

6 февраля 2025, 13:37
Фото: Валерия Колесникова. bel.ru. Восстановление пострадавшего от атак дронов дома на улице Луговая, 3 в Шебекино

В обстреливаемое белгородское приграничье начали возвращаться местные жители

Сюжет
ВСУ
Шебекино продолжает принимать на себя основной удар. Но даже несмотря на слухи о наступлении ВСУ, люди сюда возвращаются.

До начала специальной военной операции в Шебекино постоянно проживало примерно 40 тысяч человек. В феврале 2025 года от этой цифры осталась только треть, улицы города опустели. В магазинах и аптеках не хватает сотрудников, а местных бизнесменов призывают назначить своим работникам дополнительные выплаты, чтобы удержать людей.

Во время массированных обстрелов шебекинцы уезжали целыми семьями, теперь здесь редко встретишь ребёнка и, особенно, беременную женщину. Один из местных жителей поделился с журналистами Бел.Ру, что на новогодних праздниках поехал в Старый Оскол и очень удивился, когда увидел там беременных. Он сказал, что уже «забыл», как они выглядят.

«Я реально забыл, как беременная женщина выглядит. Я уже начал думать, что люди не размножаются. Большая часть области этого, к счастью, не понимает, как и вся страна», — говорит шебекинец.

Но он отметил, что количество людей в Шебекино всё-таки медленно, но растёт. Люди возвращаются, хотя недавно вновь появились слухи о том, что ВСУ планируют прорвать границу.

Подробнее о том, как сейчас живёт «вымерший» Шебекино, читайте в специальном репортаже Бел.Ру.

Город со шрамами: как живёт опустевший из-за обстрелов Шебекино
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Шебекино#Беременные#ВСУ#Местный бизнес#СВО#Обстрелы
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