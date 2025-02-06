«Я забыл, как выглядят беременные»: белгородцы — о «вымершем» из-за атак ВСУ Шебекино

Posted 6 февраля, 13:37
Published 6 февраля, 13:37
Modified 6 февраля, 13:39
Updated 6 февраля, 13:39
До начала специальной военной операции в Шебекино постоянно проживало примерно 40 тысяч человек. В феврале 2025 года от этой цифры осталась только треть, улицы города опустели. В магазинах и аптеках не хватает сотрудников, а местных бизнесменов призывают назначить своим работникам дополнительные выплаты, чтобы удержать людей.
Во время массированных обстрелов шебекинцы уезжали целыми семьями, теперь здесь редко встретишь ребёнка и, особенно, беременную женщину. Один из местных жителей поделился с журналистами Бел.Ру, что на новогодних праздниках поехал в Старый Оскол и очень удивился, когда увидел там беременных. Он сказал, что уже «забыл», как они выглядят.
«Я реально забыл, как беременная женщина выглядит. Я уже начал думать, что люди не размножаются. Большая часть области этого, к счастью, не понимает, как и вся страна», — говорит шебекинец.
Но он отметил, что количество людей в Шебекино всё-таки медленно, но растёт. Люди возвращаются, хотя недавно вновь появились слухи о том, что ВСУ планируют прорвать границу.
Подробнее о том, как сейчас живёт «вымерший» Шебекино, читайте в специальном репортаже Бел.Ру.