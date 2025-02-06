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Posted 6 февраля, 08:20

Published 6 февраля, 08:20

Modified 6 февраля, 08:21

Updated 6 февраля, 08:21

Белгородчина показала самый высокий результат в ЦЧР

Всё для людей? Белгородская область — в топе по обратной связи власти с населением

6 февраля 2025, 08:20
Фото: 1MI. Белгородчина показала самый высокий результат в ЦЧР

Белгородская область попала в топ-10 по качеству обратной связи

На каком месте Белгородская область находится в рейтинге регионов РФ по внедрению обратной связи власти с населением?

Белгородская область попала на девятое место рейтинга по внедрению платформы обратной связи. Общее количество баллов региона составило 570.

Столько же баллов получили Ленинградская и Ульяновская области. На первом месте с разместился Ханты-Мансийский округ, у него 655 баллов.

Курская область набрала 465 баллов и расположилась на 25-м месте, Воронежская — с 412 баллами на 32-м месте, а Орловская — с 395 баллами на 36-м месте, пишет «Орелtimes».

Добавим, что в рейтинге оценивалась возможность жителей голосовать и участвовать в опросах, отправлять обращения через «Госуслуги», а также на сайты областного правительства и в Центры управления регионом.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Орловская область#Белгород#Минцифры#Обратная связь
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