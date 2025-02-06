Всё для людей? Белгородская область — в топе по обратной связи власти с населением

Posted 6 февраля, 08:20
Published 6 февраля, 08:20
Modified 6 февраля, 08:21
Updated 6 февраля, 08:21
Белгородская область попала на девятое место рейтинга по внедрению платформы обратной связи. Общее количество баллов региона составило 570.
Столько же баллов получили Ленинградская и Ульяновская области. На первом месте с разместился Ханты-Мансийский округ, у него 655 баллов.
Курская область набрала 465 баллов и расположилась на 25-м месте, Воронежская — с 412 баллами на 32-м месте, а Орловская — с 395 баллами на 36-м месте, пишет «Орелtimes».
Добавим, что в рейтинге оценивалась возможность жителей голосовать и участвовать в опросах, отправлять обращения через «Госуслуги», а также на сайты областного правительства и в Центры управления регионом.