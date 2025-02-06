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Posted 6 февраля, 06:38

Published 6 февраля, 06:38

Modified 6 февраля, 06:40

Updated 6 февраля, 06:40

Эксперт дал оценку обстановке у белгородской границы

Военный эксперт рассказал об обстановке на границе Украины с Белгородской областью

6 февраля 2025, 06:38
Фото: 1MI. Эксперт дал оценку обстановке у белгородской границы

Марочко: ВС РФ улучшили позиции у границы с Белгородской областью

Сюжет
Военные
Российские военные отодвигают противника от границы, заверил эксперт.

Российские военные продолжают отодвигать подразделения ВСУ с позиций от границы с Белгородской областью. Об этом РИА «Новости» сообщил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на разведданные. По его словам, войска ВС РФ продвинулись в районе Лимана Второго, Тополей и юго-западнее белгородской Логачёвки.

Марочко отметил, что российские подразделения форсировали водную преграду и закрепились на новой линии, улучшив ситуацию на участке границы длиной около 1,5 километра. Бои продолжаются в рамках плановых действий.

Ранее некоторые медиа сообщали о скоплении украинских войск на границе с Белгородской областью. Одни источники предполагали, что ВСУ готовят наступление, однако подполковник Олег Иванников утверждал, что для крупной атаки у противника недостаточно сил.

Белгородцев беспокоили слухи о возможном наступлении ВСУ, особенно в районе Шебекино. В оперативном штабе призвали доверять только официальной информации и не поддаваться панике. В приграничных районах сохраняется напряжённая обстановка, но все службы продолжают работать для обеспечения безопасности.

Тем временем в Совфеде считают, что повторение «курского сценария» в Белгородской области исключено.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Военные#Белгород#Приграничье#СВО#ВС РФ#Андрей Марочко
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