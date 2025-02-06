Военный эксперт рассказал об обстановке на границе Украины с Белгородской областью

Российские военные продолжают отодвигать подразделения ВСУ с позиций от границы с Белгородской областью. Об этом РИА «Новости» сообщил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на разведданные. По его словам, войска ВС РФ продвинулись в районе Лимана Второго, Тополей и юго-западнее белгородской Логачёвки.