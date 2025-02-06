Владимир Кулабухов: хороший хирург тот, кто не оставит пациента в реанимации

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Кулабухов поделился с белгородцами статистикой, по которой от сепсиса умирает каждый пятый заболевший в мире. Естественно, есть и те пациенты реанимационного отделения, которые с инфекцией справились. Только вот половина из них, вероятно, не проживёт и 10 лет. По крайней мере, так уверяет эксперт.

Ранее президент Российского сепсис-форума заявил, что в 2024 году от общего числа смертей пациентов 78,6% приходится на пациентов после реанимации, умерших из-за инфекций, возбудители которых стали невосприимчивы к препаратам, использующимся при лечении. В РФ страдающий от сепсиса — каждый третий человек. А во всём мире, по данным исследования ВОЗ, каждый пятый. Владимир Кулабухов заявил, что в европейских странах это каждый второй: «У нас лучше, что ли? Я очень сильно сомневаюсь. Если посмотреть, кто лежит в отделениях реанимации, то у нас очень много непрофильных больных. Это человек, который на всякий случай до понедельника полежит, понаблюдается. На сутки после операции в отделения попадают пациенты, которые там быть не должны. А они попадают. В то отделение, в котором самая большая доля резистентных микроорганизмов. Потому что там большое потребление антибиотиков. И вот этот больной после операции с благими намерениями заезжает в отделение реанимации, чтобы понаблюдаться. А потом уезжает оттуда, унося на себе все эти микробы, которые там живут. Да, не все заболевают, но приобретают новые инфекции». Кроме того, он также заявил, что в «недружественных странах» показатели больше, потому что «мы» не умеем считать, а если умеем, «то врём». Так, микробиолог высказался о том, что государственным отчётам РПН не доверяет. Почти в конце своей лекции мужчина добавил, что забыл в самом начале сказать о том, что сепсисом вообще-то «болеет каждый»: «И заболеть может в любом месте этот человек: здесь, в Москве, на даче и приехать в районную больницу. <…> Такого пациента перевести в учреждение более высокого уровня очень проблематично, потому что обычно не нет мест, а потому что главный врач не очень радуется таких пациентов переводить. Это очень дорого, и летальность высока. Очень сложно транспортировать этих пациентов, также значит, что может заболеть каждый в своём месте». Далее Кулабухов обратился к медикам, которые сидели в зале: «Примерно половина из переживших сепсис умрёт в течение 5 лет. И это хуже, чем при онкологии, сердечно-сосудистых заболеваниях и при многих других случаях. А те, которые не умрут, те будут себя чувствовать не очень хорошо. Они не вернутся уже к той жизни, которой жили. Вернее, это долгий процесс будет, потому что и когнитивные нарушения, и так далее. В принципе, наверняка многие из вас это почувствовали по себе, пережив ковид. Заметили, что что-то такое не то. По крайней мере я точно у себя вижу, что что-то не то со мной случилось». «Такую штуку» прозвали «постсепсис», который включает в себя когнитивные нарушения, задержку воды, нарушения в обмене веществ либо изменение веса. Проявляется иммунный дисбаланс. Также Кулабухов уточнил, что реабилитация важна, иначе «будем болеть все вместе». Далее он озвучивает высказывание «своего друга, профессора Руднова». Тот заявлял, что пациенту нечего делать в выше упомянутом отделении: «Он всегда говорил, что хороший хирург тот, который схватит больного и потащит его быстрее из реанимации. Не нужна искусственная вентиляция лёгких, не нужна коррекция каких-то нарушений, явных нарушений, не вымышленных. Пациенту нечего делать в отделении реанимации. Если там будет лежать пациент, который в критическом состоянии — требует протезирования и замещения функций, то вот там половина и будет с инфекцией».