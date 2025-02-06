В закрытом на въезд приграничье погибли трое, а в атакуемом Шебекино «кипит» жизнь

Другие шебекинцы спустя годы всё же решают покинуть муниципалитет и найти свой новый дом в более безопасном месте. В этом им «помогают» обстрелы, которые либо разрушают их дома полностью, либо повреждают до такой степени, что дальнейшее его восстановление делу не поможет. При этом многие МКД восстанавливают уже в который раз.