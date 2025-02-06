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Posted 6 февраля, 15:30

Published 6 февраля, 15:30

Modified 6 февраля, 15:30

Updated 6 февраля, 15:30

Шебекино продолжает выживать под обстрелами

В закрытом на въезд приграничье погибли трое, а в атакуемом Шебекино «кипит» жизнь

6 февраля 2025, 15:30
Фото: 1MI. Шебекино продолжает выживать под обстрелами
Сюжет
Итоги дня
Белгородцам сообщили об очередных погибших жителях и рассказали о жизни в Шебекино. В то же время в Крыму могло оказаться больше белгородских участков.

Снова потери среди мирных белгородцев

ВСУ 6 февраля нанесли удар по белгородскому приграничью. На этот раз под огнём оказался закрытый с 2022 года населённый пункт Логачёвка в Валуйском округе.

В районе населённого пункта проезжал автомобиль, внутри которого находились три человека: мужчина и две молодые девушки — 18 и 14 лет. Все трое погибли от сброса взрывчатки с БПЛА.

Почему в закрытом селе оказались белгородцы, не сообщалось.

У закрытого на въезд белгородского села погибли трое, один из них — ребёнок
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Части белгородских земель в Крыму «растащили»

Около пяти лет назад в собственность Белгородской области передали земельный участок, расположенный в Крыму. Сейчас на его территории расположился санаторий «Бригантина „Белогорье“».

Однако белгородские власти узнали, что крымской земли, находящейся в собственности приграничного региона, должно быть больше. Ранее некоторые участки, которые находились в государственной и муниципальной собственности региона, просто исчезли.

Власти предположили, что их по частям могли «растащить» частные собственники. Архивы поднять не получилось, поэтому белгородское правительство может обратиться за помощью к правоохранительным органам.

«Растащили» частники? Собственность Белгородской области в Крыму куда-то пропала
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Как шебекинцы живут под обстрелами сейчас?

На днях журналистка Бел.Ру посетила Шебекино — приграничный город, который один из немногих основные удары ВСУ принимает на себя. Сейчас в Шебекино ведётся работа по защите многоэтажек от беспилотников — рабочие устанавливают антидроновые сетки.

В приграничье всё ещё остались жители и почти у каждого всегда с собой есть стандартный набор на случай ЧП. Но заводить детей в таких неспокойных условиях белгородцы не спешат, поэтому уже «забыли, как выглядят беременные». Магазины, несмотря на наличие жителей, тоже всегда полупустые.

Другие шебекинцы спустя годы всё же решают покинуть муниципалитет и найти свой новый дом в более безопасном месте. В этом им «помогают» обстрелы, которые либо разрушают их дома полностью, либо повреждают до такой степени, что дальнейшее его восстановление делу не поможет. При этом многие МКД восстанавливают уже в который раз.

Город со шрамами: как живёт опустевший из-за обстрелов Шебекино
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