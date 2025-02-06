В закрытом на въезд приграничье погибли трое, а в атакуемом Шебекино «кипит» жизнь

Posted 6 февраля, 15:30
Published 6 февраля, 15:30
Modified 6 февраля, 15:30
Updated 6 февраля, 15:30
ВСУ 6 февраля нанесли удар по белгородскому приграничью. На этот раз под огнём оказался закрытый с 2022 года населённый пункт Логачёвка в Валуйском округе.
В районе населённого пункта проезжал автомобиль, внутри которого находились три человека: мужчина и две молодые девушки — 18 и 14 лет. Все трое погибли от сброса взрывчатки с БПЛА.
Почему в закрытом селе оказались белгородцы, не сообщалось.
Около пяти лет назад в собственность Белгородской области передали земельный участок, расположенный в Крыму. Сейчас на его территории расположился санаторий «Бригантина „Белогорье“».
Однако белгородские власти узнали, что крымской земли, находящейся в собственности приграничного региона, должно быть больше. Ранее некоторые участки, которые находились в государственной и муниципальной собственности региона, просто исчезли.
Власти предположили, что их по частям могли «растащить» частные собственники. Архивы поднять не получилось, поэтому белгородское правительство может обратиться за помощью к правоохранительным органам.
На днях журналистка Бел.Ру посетила Шебекино — приграничный город, который один из немногих основные удары ВСУ принимает на себя. Сейчас в Шебекино ведётся работа по защите многоэтажек от беспилотников — рабочие устанавливают антидроновые сетки.
В приграничье всё ещё остались жители и почти у каждого всегда с собой есть стандартный набор на случай ЧП. Но заводить детей в таких неспокойных условиях белгородцы не спешат, поэтому уже «забыли, как выглядят беременные». Магазины, несмотря на наличие жителей, тоже всегда полупустые.
Другие шебекинцы спустя годы всё же решают покинуть муниципалитет и найти свой новый дом в более безопасном месте. В этом им «помогают» обстрелы, которые либо разрушают их дома полностью, либо повреждают до такой степени, что дальнейшее его восстановление делу не поможет. При этом многие МКД восстанавливают уже в который раз.