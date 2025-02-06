В соседнем с Белгородской областью регионе впервые за 36 лет выявили опасную болезнь

В Железногорске и Железногорском районе Курской области зафиксировано 16 случаев паротита (свинки). Из заболевших 12 человек — дети в возрасте от одного года до 17 лет, а также четверо взрослых. Все заболевшие не прошли вакцинацию по религиозным убеждениям, так как являются представителями евангельских христиан-баптистов, сообщают «Курские известия».