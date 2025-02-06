В соседнем с Белгородской областью регионе впервые за 36 лет выявили опасную болезнь

Posted 6 февраля, 09:26
Published 6 февраля, 09:26
Modified 6 февраля, 09:26
Updated 6 февраля, 09:26
В Железногорске и Железногорском районе Курской области зафиксировано 16 случаев паротита (свинки). Из заболевших 12 человек — дети в возрасте от одного года до 17 лет, а также четверо взрослых. Все заболевшие не прошли вакцинацию по религиозным убеждениям, так как являются представителями евангельских христиан-баптистов, сообщают «Курские известия».
Главврач железногорской больницы нашёл средства для вакцинирования, а минздрав региона работает над получением вакцины. Местные власти и медучреждения проводят профилактические мероприятия для предотвращения распространения вируса. Однако семьи заболевших отказались вакцинироваться по религиозным причинам. В основном в них воспитывается от шести до 10 детей, которые обучаются в местных образовательных учреждениях.
Начальник отдела Роспотребнадзора города Юрий Сирота сообщил, что эти случаи стали первыми за 36 лет. В связи с эпидемией в трёх школах города было введено дистанционное обучение. Новых случаев заболевания пока что не зафиксировано. Однако из-за длительного инкубационного периода (три недели) пока нельзя говорить о завершении вспышки.
Эпидемический паротит, или свинка — это вирусное заболевание, которое вызывает интоксикацию, повышение температуры, болезненные отёки околоушных слюнных желёз и может поражать другие железистые органы, а также нервную систему. Заболевание начинается с симптомов, таких как головная боль, боли в мышцах, озноб и потеря аппетита, а также болезненность в области слюнных желёз.
Напомним, что в 2023 году в России участились вспышки кори. В Курской области были проблемы с вакциной.