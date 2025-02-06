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Posted 6 февраля, 15:05

Published 6 февраля, 15:05

Modified 6 февраля, 15:05

Updated 6 февраля, 15:05

На улице Есенина падали стеклянные предметы

В Белгороде подросток устроил «стеклянный дождь» из окна. Родители не были против?

6 февраля 2025, 15:05
Фото: 1MI. На улице Есенина падали стеклянные предметы

13-летний школьник в Белгороде бросал стекло из окна многоэтажки

Сюжет
Новости Белгорода
Полиция выявила нарушителя с помощью соцсетей, а его мать привлекли к ответственности.

Сотрудники УМВД России по Белгороду пресекли опасное поведение 13-летнего школьника, который бросал стеклянные предметы из окна многоквартирного дома на улице Есенина. Об инциденте узнали благодаря бдительности пользователей соцсетей: в интернете появилась публикация, после чего полицейские оперативно вышли на след нарушителя.

Как выяснилось, подросток неоднократно выбрасывал стеклянный мусор из окна своей квартиры, считая это забавным развлечением. Родители мальчика знали о его поведении, но никаких мер не принимали, заявили в полиции.

С несовершеннолетним провели профилактическую беседу, а его мать привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ — предупреждение или до 500 рублей штрафа). Материалы дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.

Ранее 16-летнего белгородца из Губкина признали террористом и экстремистом.

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