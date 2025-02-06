В Белгороде подросток устроил «стеклянный дождь» из окна. Родители не были против?

С несовершеннолетним провели профилактическую беседу, а его мать привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ — предупреждение или до 500 рублей штрафа). Материалы дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.