Уже не скоро? Как изменились прогнозы по окончанию СВО и что пишут о переговорах

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что какого-либо смысла в предположениях об окончании СВО нет вообще. И всё дело в том, что догадок за время конфликта было очень много, но сбылась ли хотя бы малая их часть — большой вопрос. Парадоксально и то, что только именно эти гипотезы и вызывают интерес у россиян.