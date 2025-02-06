Уже не скоро? Как изменились прогнозы по окончанию СВО и что пишут о переговорах

Posted 6 февраля, 14:24
Published 6 февраля, 14:24
Modified 6 февраля, 14:26
Updated 6 февраля, 14:26
В конце января президент США Дональд Трамп поручил своему помощнику найти способ урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 100 дней, чтобы к началу второго полугодия текущего года между странами воцарился мир. Он также планировал лично участвовать в ходе такой встречи.
Ещё раньше Трамп строил планы закончить СВО и вовсе за сутки. Но это заявление вряд ли хоть кто-то воспринял всерьёз. Большинство читателей Бел.Ру, например, посчитали такое заявление голословным.
Однако многих экспертов такие планы удивили — они посчитали, что реализовать эти задумки вряд ли выйдет.
За пару дней до начала февраля новое мнение высказал и глава Российской Федерации Владимир Путин. По его словам, специальная военная операция может завершиться уже в ближайшие пару месяцев, но только при одном условии: если у Киева закончатся боеприпасы и спонсорские деньги.
Президент напомнил, что российско-украинские переговоры пытались провести ещё в самом начале СВО. Тогда у России было одно условие: чтобы ВСУ ушли из ДНР и ЛНР, но этого так и не случилось.
Президент Украины Владимир Зеленский даже подписал указ о запрете ведения переговоров с Россией, поэтому сейчас их проведение будет считаться нелегитимным.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что какого-либо смысла в предположениях об окончании СВО нет вообще. И всё дело в том, что догадок за время конфликта было очень много, но сбылась ли хотя бы малая их часть — большой вопрос. Парадоксально и то, что только именно эти гипотезы и вызывают интерес у россиян.
Зато командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов уверен, что окончания конфликта можно ждать уже в текущем году. Заявил он это при общении с украинскими военнопленными.
Издание The Financial Times при этом предполагает, что заставить российскую сторону участвовать в переговорах будет сложно и, вероятно, придётся даже прибегнуть к угрозам: ужесточить санкции или усилить помощь Киеву.
Когда же Путин сообщил, что готов на переговоры, журналисты связали это с инаугурацией Трампа. Однако под конец января, как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не получала какой-либо порядок действий по урегулированию конфликта от США.
Несмотря на обилие несбывшихся прогнозов касательно сроков окончания СВО, новые ставки всё равно появляются. Основываются они на заявлениях властей и на успехах на фронте.
Так, в феврале Кремль вновь сообщал о готовности к переговорам с Украиной. Даже несмотря на проблемы с легитимностью Зеленского. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что интерес в переговорах в первую очередь должен исходить от Киева.
В этом же месяце «очнулся» и Трамп: он отметил, что уже ведёт «конструктивные переговоры» с российской и украинской сторонами. Сам же Зеленский неожиданно отметил, что готов на переговоры, если это окажется единственным способом закончить СВО.
Чтобы разговоры о переговорах наконец смогли перейти в действия, американский посланник от Трампа может в ближайшее время приехать на Украину. Ориентировочно — в середине февраля. Эта поездка запланирована, чтобы спецпосланник мог лично встретиться с Зеленским.
В то же время российские власти отмечают, что они пока всерьёз не обсуждали варианты переговоров по окончанию спецоперации на Украине. Об этом говорил Песков.
Около двух месяцев назад своё мнение высказывал и глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, до конца конфликта осталось совсем мало времени, хотя он хотел бы «добить до конца» бойцов ВСУ.
Стоит ли на основе всех этих фактов делать новые домыслы — решать каждому. Точный ответ на вопрос будет известен только из уст официальных представителей русской и украинской властей.