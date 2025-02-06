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Posted 6 февраля, 10:27

Published 6 февраля, 10:27

Modified 6 февраля, 10:27

Updated 6 февраля, 10:27

Бензин тем не менее дорожает и в Белгородской области

Теперь не топ-3: Белгородская область опустилась в списке по стоимости бензина в ЦФО

6 февраля 2025, 10:27
Фото: 1MI. Бензин тем не менее дорожает и в Белгородской области

Белгородскую область в ЦФО опередили по стоимости бензина

Сюжет
Бензин
За минувшую неделю стоимость бензина в Белгородской области вновь выросла. Однако в других регионах рост оказался сильнее, говорится в отчёте Росстата.

За отчётную неделю, с 28 января по 3 февраля, в Белгородской области вновь изменились цены на бензин. Средняя стоимость за литр составила 58,5 рубля.

Цены возросли на все марки топлива, кроме АИ-98: её расценка осталась прежней — 82,87 рубля. АИ-92 подорожал на 0,27% — до 55,63 рубля за литр, АИ-95 на 0,23% — до 60,57 рубля, а дизельное топливо — на 0,21% до 67,09 рубля.

При этом, если раньше Белгородская область занимала третье место по стоимости бензина среди регионов ЦФО, то теперь опустилось на шестое. Её обогнали Москва и Подмосковье, Воронежская, Владимирская и Тульская области.

Отметим, что 1 января прошлого года стоимость всех марок топлива в регионе была ниже: АИ-95 стоил 50,56 рубля, АИ-95 — 54,8 рубля, АИ-98 — 68,25 рубля и дизель — 61,47 рубля.

Что происходит с ценами на бензин в Белгородской области в 2025 году?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Бензин#Цены#Росстат#Белгород#Дизельное топливо
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