Теперь не топ-3: Белгородская область опустилась в списке по стоимости бензина в ЦФО

Posted 6 февраля, 10:27
Published 6 февраля, 10:27
Modified 6 февраля, 10:27
Updated 6 февраля, 10:27
За отчётную неделю, с 28 января по 3 февраля, в Белгородской области вновь изменились цены на бензин. Средняя стоимость за литр составила 58,5 рубля.
Цены возросли на все марки топлива, кроме АИ-98: её расценка осталась прежней — 82,87 рубля. АИ-92 подорожал на 0,27% — до 55,63 рубля за литр, АИ-95 на 0,23% — до 60,57 рубля, а дизельное топливо — на 0,21% до 67,09 рубля.
При этом, если раньше Белгородская область занимала третье место по стоимости бензина среди регионов ЦФО, то теперь опустилось на шестое. Её обогнали Москва и Подмосковье, Воронежская, Владимирская и Тульская области.
Отметим, что 1 января прошлого года стоимость всех марок топлива в регионе была ниже: АИ-95 стоил 50,56 рубля, АИ-95 — 54,8 рубля, АИ-98 — 68,25 рубля и дизель — 61,47 рубля.