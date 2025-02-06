Теперь не топ-3: Белгородская область опустилась в списке по стоимости бензина в ЦФО

Цены возросли на все марки топлива, кроме АИ-98: её расценка осталась прежней — 82,87 рубля. АИ-92 подорожал на 0,27% — до 55,63 рубля за литр, АИ-95 на 0,23% — до 60,57 рубля, а дизельное топливо — на 0,21% до 67,09 рубля.