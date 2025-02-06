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Posted 6 февраля, 09:09

Published 6 февраля, 09:09

Modified 6 февраля, 09:09

Updated 6 февраля, 09:09

Один человек пострадал при атаке ВСУ на Белгород

Стало известно о состоянии пострадавшего при атаке дрона в Белгороде

6 февраля 2025, 09:09
Фото: 1MI. Один человек пострадал при атаке ВСУ на Белгород

ВСУ атаковали Белгород и семь районов

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Обстрел
Ранения получил житель Белгорода. Только в двух из семи попавших под удар районов не выявили разрушений.

ВСУ за вчерашний день, 5 февраля, выпустили по Белгородской области 20 боеприпасов и 24 беспилотника.

Один дрон сбили над Белгородом. Обломки БПЛА упали на здание производственного предприятия. Ранения получил один мужчина, но госпитализация ему не потребовалась, сообщили в оперштабе.

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В Белгородском районе повреждён грузовик, в Борисовском — жилой дом, в Валуйском округе — легковушка, в Грайворонском — надворная постройка, а в Шебекинском округе — домовладение, две хозпостройки и вагончик для строителей.

ВСУ пытались атаковать ещё два муниципалитета, но в них удалось избежать каких-либо последствий на земле. Речь идёт о Волоконовском и Краснояружском районах.

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