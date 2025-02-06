Стало известно о состоянии пострадавшего при атаке дрона в Белгороде

Posted 6 февраля, 09:09
Published 6 февраля, 09:09
Modified 6 февраля, 09:09
Updated 6 февраля, 09:09
ВСУ за вчерашний день, 5 февраля, выпустили по Белгородской области 20 боеприпасов и 24 беспилотника.
Один дрон сбили над Белгородом. Обломки БПЛА упали на здание производственного предприятия. Ранения получил один мужчина, но госпитализация ему не потребовалась, сообщили в оперштабе.
В Белгородском районе повреждён грузовик, в Борисовском — жилой дом, в Валуйском округе — легковушка, в Грайворонском — надворная постройка, а в Шебекинском округе — домовладение, две хозпостройки и вагончик для строителей.
ВСУ пытались атаковать ещё два муниципалитета, но в них удалось избежать каких-либо последствий на земле. Речь идёт о Волоконовском и Краснояружском районах.