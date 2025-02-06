Снова нет денег? Белгородцы никак не дождутся ремонта «разваливающегося» фонтана

Posted 6 февраля, 07:05
Published 6 февраля, 07:05
Modified 6 февраля, 07:05
Updated 6 февраля, 07:05
Жительница Белгорода поинтересовалась судьбой сквера у Дома офицеров. По её словам, фонтан здесь разрушается окончательно, а от детской площадки осталась только песочница.
На обращение ответил мэр города Валентин Демидов. Он подтвердил, что сквер и фонтан действительно нуждаются в реконструкции, однако в титульный список объектов на 2025 год они не вошли. Возможность проведения работ рассматривается в 2026 году и позднее — при наличии финансирования.
Пока же «лимиты финансирования на ремонт фонтана не предусмотрены», сообщил градоначальник.
Фонтан у Дома офицеров в Белгороде включён в список объектов, требующих ремонта. Износ оборудования превышает 55%. В мэрии ранее сообщили, что ему необходима полная реконструкция, включая замену насосов, трубопроводов и декоративной подсветки. Вопрос о финансировании и сроках работ прорабатывается ещё с 2023 года.
Белгородцы в свою очередь предлагали установить на месте фонтана памятник участникам СВО.