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Posted 6 февраля, 07:05

Published 6 февраля, 07:05

Modified 6 февраля, 07:05

Updated 6 февраля, 07:05

Фонтан в сквере у Дома офицеров уже третий год разбит

Снова нет денег? Белгородцы никак не дождутся ремонта «разваливающегося» фонтана

6 февраля 2025, 07:05
Фото: «Белгород № 1». Фонтан в сквере у Дома офицеров уже третий год разбит

Белгородцы просят отремонтировать фонтан у Дома офицеров

Сюжет
Новости Белгорода
В реконструкции нуждается не только фонтан, но и сквер, в котором он находится.

Жительница Белгорода поинтересовалась судьбой сквера у Дома офицеров. По её словам, фонтан здесь разрушается окончательно, а от детской площадки осталась только песочница.

На обращение ответил мэр города Валентин Демидов. Он подтвердил, что сквер и фонтан действительно нуждаются в реконструкции, однако в титульный список объектов на 2025 год они не вошли. Возможность проведения работ рассматривается в 2026 году и позднее — при наличии финансирования.

Пока же «лимиты финансирования на ремонт фонтана не предусмотрены», сообщил градоначальник.

Фонтан в сквере у Дома офицеров уже третий год разбит.
Фонтан в сквере у Дома офицеров уже третий год разбит.
Фонтан в сквере у Дома офицеров уже третий год разбит.. Фото: «Белгород № 1»

Фонтан у Дома офицеров в Белгороде включён в список объектов, требующих ремонта. Износ оборудования превышает 55%. В мэрии ранее сообщили, что ему необходима полная реконструкция, включая замену насосов, трубопроводов и декоративной подсветки. Вопрос о финансировании и сроках работ прорабатывается ещё с 2023 года.

Белгородцы в свою очередь предлагали установить на месте фонтана памятник участникам СВО.

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#Анна Селищева#Город#Сквер#Новости Белгорода#Фонтан#Белгород#Валентин Демидов
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