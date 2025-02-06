Снова нет денег? Белгородцы никак не дождутся ремонта «разваливающегося» фонтана

На обращение ответил мэр города Валентин Демидов. Он подтвердил, что сквер и фонтан действительно нуждаются в реконструкции, однако в титульный список объектов на 2025 год они не вошли. Возможность проведения работ рассматривается в 2026 году и позднее — при наличии финансирования.