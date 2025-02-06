«Растащили» частники? Собственность Белгородской области в Крыму куда-то пропала

Юные белгородцы продолжают отдыхать в санатории «Бригантина „Белогорье“» в Крыму. Эта территория несколько лет назад перешла в собственность Белгородской области. Однако спустя время оказалось, что таких «белгородских» участков в Крыму могло быть больше.