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Posted 6 февраля, 06:40

Published 6 февраля, 06:40

Modified 6 февраля, 06:42

Updated 6 февраля, 06:42

«Бригантина „Белогорья“»

«Растащили» частники? Собственность Белгородской области в Крыму куда-то пропала

6 февраля 2025, 06:40
Фото: страница Вячеслава Гладкова. «Бригантина „Белогорья“»

В собственности Белгородской области в Крыму оказалось больше территории

Власти выяснили, что в собственности Белгородской области в Крыму были разные территории, но архивы исчезли.

Юные белгородцы продолжают отдыхать в санатории «Бригантина „Белогорье“» в Крыму. Эта территория несколько лет назад перешла в собственность Белгородской области. Однако спустя время оказалось, что таких «белгородских» участков в Крыму могло быть больше.

Как выяснилось, многие архивы были уничтожены, поэтому на руках белгородского правительства оказалась лишь территория «Бригантины» — и то, потому что её региону подарил глава Крыма. Многие земельные участки, которые находились в государственной и муниципальной собственности Белгородской области, просто исчезли.

Глава региона Вячеслав Гладков предположил, что части территорий могли «растащить» частные собственники. Архивы вплоть до 2020 года собрать не получается, поэтому власти могут прибегнуть к помощи правоохранительных органов.

«Обидно, но это, к сожалению, правда жизни. Самое главное, конечно, что наши дети сейчас имеют такую возможность. Обидно за то, что их было бы гораздо больше», — прокомментировал произошедшее губернатор.

Напомним, что крымский санаторий Белгородская область получила в собственность в 2021 году. После этого в учреждении начались ремонтные работы, чтобы в будущем там смогли отдыхать юные белгородцы. Собственником учреждения тогда сделали департамент здравоохранения региона.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Крым#Белгород#Вячеслав Гладков#Собственность#Бригантина Белогорья
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