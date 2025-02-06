«Растащили» частники? Собственность Белгородской области в Крыму куда-то пропала

Posted 6 февраля, 06:40
Published 6 февраля, 06:40
Modified 6 февраля, 06:42
Updated 6 февраля, 06:42
Юные белгородцы продолжают отдыхать в санатории «Бригантина „Белогорье“» в Крыму. Эта территория несколько лет назад перешла в собственность Белгородской области. Однако спустя время оказалось, что таких «белгородских» участков в Крыму могло быть больше.
Как выяснилось, многие архивы были уничтожены, поэтому на руках белгородского правительства оказалась лишь территория «Бригантины» — и то, потому что её региону подарил глава Крыма. Многие земельные участки, которые находились в государственной и муниципальной собственности Белгородской области, просто исчезли.
Глава региона Вячеслав Гладков предположил, что части территорий могли «растащить» частные собственники. Архивы вплоть до 2020 года собрать не получается, поэтому власти могут прибегнуть к помощи правоохранительных органов.
«Обидно, но это, к сожалению, правда жизни. Самое главное, конечно, что наши дети сейчас имеют такую возможность. Обидно за то, что их было бы гораздо больше», — прокомментировал произошедшее губернатор.
Напомним, что крымский санаторий Белгородская область получила в собственность в 2021 году. После этого в учреждении начались ремонтные работы, чтобы в будущем там смогли отдыхать юные белгородцы. Собственником учреждения тогда сделали департамент здравоохранения региона.