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Posted 6 февраля, 07:23

Published 6 февраля, 07:23

Modified 6 февраля, 07:23

Updated 6 февраля, 07:23

МКД в Шебекино, защищённый антидроновой сетью

Рабочих, защищающих МКД в Шебекино антидроновой сеткой, стало больше

6 февраля 2025, 07:23
Фото: страница Андрея Гриднева в соцсети. МКД в Шебекино, защищённый антидроновой сетью

На домах в белгородском Шебекино продолжают ставить антидроновые сетки

Сюжет
Приграничье
С 6 февраля количество бригад возросло до семи. Рабочим осталось защитить от дронов ещё 40 МКД.

Рабочие продолжают монтировать на многоквартирных домах в Шебекино антидроновые сети. В настоящее время этим занимаются семь бригад. Они уже успели защитить 20 многоэтажек из 60.

На каждый дом у специалистов уходит примерно неделя, однако всё зависит от количества этажей, от сложности самой конструкции и от погодных условий.

Примерный срок окончания всех работ врио главы округа Андрей Гриднев не назвал.

Напомним, что защитить МКД антидроновыми сетками шебекинцы просили ещё в ноябре прошлого года во время большой прямой линии губернатора Вячеслава Гладкова. Тогда он заявил, что это мероприятие ненадёжное: из-за зимы продолжительность «жизни» такой конструкции составит всего пару дней.

Однако позже власти передумали. Подрядчику, который обтягивает дома сеткой, за работу перевели 18 млн рублей.

Гладков сообщил, сколько домов в Шебекино планируют закрыть антидроновой сеткой
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Белгород#Приграничье#Андрей Гриднев#Шебекинский горокруг#Антидроновые сетки
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