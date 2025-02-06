Рабочих, защищающих МКД в Шебекино антидроновой сеткой, стало больше

Напомним, что защитить МКД антидроновыми сетками шебекинцы просили ещё в ноябре прошлого года во время большой прямой линии губернатора Вячеслава Гладкова. Тогда он заявил, что это мероприятие ненадёжное: из-за зимы продолжительность «жизни» такой конструкции составит всего пару дней.