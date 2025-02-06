Рабочих, защищающих МКД в Шебекино антидроновой сеткой, стало больше

Posted 6 февраля, 07:23
Published 6 февраля, 07:23
Modified 6 февраля, 07:23
Updated 6 февраля, 07:23
Рабочие продолжают монтировать на многоквартирных домах в Шебекино антидроновые сети. В настоящее время этим занимаются семь бригад. Они уже успели защитить 20 многоэтажек из 60.
На каждый дом у специалистов уходит примерно неделя, однако всё зависит от количества этажей, от сложности самой конструкции и от погодных условий.
Примерный срок окончания всех работ врио главы округа Андрей Гриднев не назвал.
Напомним, что защитить МКД антидроновыми сетками шебекинцы просили ещё в ноябре прошлого года во время большой прямой линии губернатора Вячеслава Гладкова. Тогда он заявил, что это мероприятие ненадёжное: из-за зимы продолжительность «жизни» такой конструкции составит всего пару дней.
Однако позже власти передумали. Подрядчику, который обтягивает дома сеткой, за работу перевели 18 млн рублей.