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Posted 6 февраля, 16:15

Published 6 февраля, 16:15

Modified 6 февраля, 16:15

Updated 6 февраля, 16:15

Путин вручил премию белгородке за научные достижения

Путин после награждения белгородского учёного спросил у неё о коровах на Марсе

6 февраля 2025, 16:15
Фото: скриншот из видео пресс-службы Кремля. Путин вручил премию белгородке за научные достижения
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Новости Белгорода
6 февраля президент наградил молодых учёных, в том числе доктора технических наук из Белгорода Наталью Черкашину. А после в шутку задал исследователю вопрос.

6 февраля, в преддверии Дня российской науки, президент Владимир Путин вручил премии молодым учёным. Среди пятерых награждённых была ведущий научный сотрудник БГТУ им. Шухова Наталья Черкашина.

После церемонии Путин спросил у исследователя из Белгорода, позволит ли её разработка долететь до Марса и вернуться обратно «корове, зайчику, кошке или собаке».

Учёная, не растерявшись, ответила положительно. Однако добавила, что для этого потребуется усилить радиационную защиту.

Президент уточнил, что говорил о биологических объектах в целом, а про коров пошутил.

Напомним, что Наталья Черкашина, доктор технических наук, получила премию президента за разработку материалов, которые помогут защитить космонавтов от радиации во время длительных орбитальных полётов.

Белгородка получит премию президента за уникальную разработку для космонавтов
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#Анна Селищева#Владимир Путин#Наука#Бгту шухова#Премия#Новости Белгорода#Белгород#Белгородские учёные
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