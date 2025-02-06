Путин после награждения белгородского учёного спросил у неё о коровах на Марсе

Posted 6 февраля, 16:15
Published 6 февраля, 16:15
Modified 6 февраля, 16:15
Updated 6 февраля, 16:15
6 февраля, в преддверии Дня российской науки, президент Владимир Путин вручил премии молодым учёным. Среди пятерых награждённых была ведущий научный сотрудник БГТУ им. Шухова Наталья Черкашина.
После церемонии Путин спросил у исследователя из Белгорода, позволит ли её разработка долететь до Марса и вернуться обратно «корове, зайчику, кошке или собаке».
Учёная, не растерявшись, ответила положительно. Однако добавила, что для этого потребуется усилить радиационную защиту.
Президент уточнил, что говорил о биологических объектах в целом, а про коров пошутил.
Напомним, что Наталья Черкашина, доктор технических наук, получила премию президента за разработку материалов, которые помогут защитить космонавтов от радиации во время длительных орбитальных полётов.