«Приосколье»: от поддержки Савченко до нового владельца

Затем началось строительство инкубатора на 24 миллиона яиц в год и завода по убою и переработке птицы. Через пять месяцев инкубатор был запущен, и в ноябре того же года состоялась первая закладка яиц. Эти события и стали отправной точкой для создания птицекомплекса «Приосколье».