«Приосколье»: от поддержки Савченко до нового владельца

Posted 6 февраля, 13:07
Published 6 февраля, 13:07
Modified 6 февраля, 13:10
Updated 6 февраля, 13:10
История возникновения компании «Приосколье» началась в декабре 2003 года, когда Геннадий Бобрицкий, будучи заместителем председателя правительства Белгородской области, приобрёл активы банкротившейся птицефабрики в Новооскольском округе. Через год была разработана стратегия развития компании, и вскоре после этого началось финансирование через Центрально-Черноземный банк Сбербанка России.
Затем началось строительство инкубатора на 24 миллиона яиц в год и завода по убою и переработке птицы. Через пять месяцев инкубатор был запущен, и в ноябре того же года состоялась первая закладка яиц. Эти события и стали отправной точкой для создания птицекомплекса «Приосколье».
Основную свою часть активов холдинг сконцентрировал на Белгородчине. При этом, по данным системы «СПАРК-Интерфакс» на 2023 год, в составе АО числились пять дочерних компаний, расположенных за пределами региона: «Приосколье-К», «Приосколье-Кострома», «Приосколье-Воронеж», «Приосколье-Юг» и «Приосколье-Урал».
Интересно, что незадолго до ухода бывшего губернатора Евгения Савченко с поста, руководство компании начало распродавать свои активы. Например, в 2018 году компания «Бройлер Инвест», входящая в группу «Черкизово», обратилась в ФАС РФ с просьбой одобрить покупку производственных активов белгородского АО «Краснояружский бройлер», которое контролировалось ЗАО «Приосколье». Этот шаг стал одним из первых признаков изменения стратегии компании.
Бобрицкий пояснил, что обсуждалась «частичная реализация активов, а не продажа компании как таковой». Бизнесмен добавил, что продажа активов была необходима. По сути, речь шла о продаже имущества, не связанного с содержанием новой породы птиц, для погашения долгов. В результате агрокомпания из Москвы приобрела у Бобрицкого данный бизнес.
Также группа компаний «Приосколье» продала столичному агрохолдингу свои последние активы за пределами Белгородской области — АО «Алтайский бройлер». По оценкам экспертов, стоимость предприятия оценивалась в диапазоне от 1,5 до 4 млрд рублей. Некоторые источники называли и более внушительную сумму — до 10 млрд рублей. Интересно, что ранее холдинг продал группе «Ресурс» «Инжавинскую птицефабрику» в Тамбовской области.
Ещё в 2023 году Бобрицкий владел 36,67% акций управляющей компании АО «Приосколье». За 2022 год предприятие зафиксировало чистую прибыль в размере 2,5 миллиарда рублей.
Однако в начале июня 2023 года Бобрицкого арестовали по подозрению в совершении серии экономических преступлений. Суд в Москве удовлетворил ходатайство и отправил предпринимателя под стражу.
Ему предъявили обвинения в мошенничестве в крупном размере с возможным наказанием до 10 лет тюремного заключения. Затем предпринимателя отправили под домашний арест, откуда он сбежал.
Взаимосвязаны между собой эти события или нет, но в компаниях группы «Приосколье» произошли изменения в руководстве. В конце января 2025 года на пост генерального директора АО «Приосколье» был назначен Сергей Феськов. Он также возглавил ещё пять организаций, входящих в состав «Приосколья»: «Краснояружская зерновая компания», «Свекловичное», «Приосколье-Агро семена», «НКЗ» и «Лабазъ».
Кроме того, Феськов — учредитель двух компаний, занимающихся холдинговой деятельностью: «Белинвест» и «Агротрейд», а также владеет фирмой «Инвест Трейд».
Стоит отметить, что по данным аналитической системы «Чеkkо», именно «Инвест Трейд» с февраля 2025 года является учредителем АО «Приосколье».
На сегодняшний день компания «Приосколье» предлагает разнообразный ассортимент продукции, среди которой:
В 2024 году АО «Приосколье» заняло третье место в рейтинге крупнейших производителей курицы в России, составленном Национальным союзом птицеводов.
Этот результат означает, что предприятие подтвердило свою позицию в числе ведущих игроков рынка птицеводства в России.
По информации издания «Коммерсант», «Приосколье» может быть купить «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева». Стоимость бизнеса оценивается примерно в 50 миллиардов рублей.
Однако заключение сделки может быть осложнено тем, что основатель Бобрицкий в настоящее время находится в розыске. Это обстоятельство может создать препятствия для успешного завершения переговоров.
При этом представители «Приосколья» и «Агрокомплекса» пока не комментируют информацию о возможной продаже.
Редакция Бел.Ру пообщалась со специалистами и выяснила их мнение о возможной покупке белгородского холдинга. Как отметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, без углублённого анализа стоимость актива оценивается в диапазоне от 30 до 50 миллиардов рублей.
Специалист уточнил, что для компании «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» это выгодное приобретение, которое способно укрепить его позиции на рынке птицеводства, расширить ассортимент продукции и географическое присутствие.
Эксперт добавил, что потенциальное приобретение «Приосколья», а также поглощение компании «Агро-Белогорье» «Русагро» — в прошлом могут значительно изменить ландшафт мясного сектора не только на Белгородчине, но и в России в целом. Так, консолидация участников рынка может способствовать увеличению конкуренции и оптимизации производственных процессов.
По словам заведующего кафедрой экономики БУКЭПа Родиона Кононенко, в российском агропромышленном секторе в последние годы произошла заметная консолидация, выразившаяся в увеличении масштабов производственных активов и их концентрации под единым управлением. Этот процесс является результатом стремления повысить эффективность производства за счёт экономии на масштабе.
Спикер отметил, что возможная покупка «Приосколья» вряд ли существенно повлияет на общенациональный рынок мясной продукции, так как она приведёт к концентрации специализированных активов в руках ограниченного числа собственников. С экономической точки зрения, это должно привести к увеличению объёмов производства соответствующей продукции.
Для Белгородской области, по мнению эксперта, также нет серьёзных опасений по поводу последствий консолидации. Практика слияний и поглощений в аграрном секторе показывает, что приобретённые активы используются для развития производства на новых территориях.
Что касается других белгородских активов, которые могут привлечь внимание федеральных игроков, эксперт отметил, что необходимо учитывать их интересы и возможности.
В свою очередь управляющий партнер юридической фирмы «Центральный округ» Станислав Валежников обнаружил ряд сомнительных аспектов в приобретении Феськовым агропромышленного холдинга.
Согласно данным ЕГРЮЛ, ранее у Феськова не было значимого бизнес-опыта или оборотов. Кроме того, в реестрах отсутствует информация о залогах активов Феськова для обеспечения кредитов.
Валежников предполагает, что сделка может быть скрыто аффилированной с бывшими акционерами или что покупка была совершена на номинальное лицо, чтобы скрыть настоящего покупателя.
Своим мнением поделился и белгородский бизнес-омбудсмен Владислав Епанчинцев. Он отметил, что как белгородца, его не могут радовать новости о том, что регион теряет свои крупные предприятия и своих больших предпринимателей.
Что касается позиций «Приосколья» и «Агрокомплекса», от комментариев они воздержались.
Таким образом, потенциальная продажа «Приосколья» является частью более масштабного тренда консолидации в агропромышленном секторе. Хотя эксперты предвидят положительное влияние на объёмы производства и усиление конкуренции, остаются вопросы о прозрачности сделки и её влиянии на конкретные предприятия Белгородской области. Дальнейшее развитие событий покажет, какие перемены ждут «Приосколье» и белгородский агропром.