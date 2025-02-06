Прибыль НОВИКОМа в 2024 году составила 30,6 млрд рублей

Елена Георгиева, председатель правления банка «НОВИКОМ», куратор Воронежского отделения Союза машиностроителей России, отметила, что последовательность банка в принятии решений и взвешенный подход к риск-менеджменту позволил уверенно преодолеть все вызовы и получить положительную динамику показателей по итогам 2024 года. Этот результат подтверждает эффективность стратегии НОВИКОМа и мотивирует банк продолжать разрабатывать современные финансовые решения. Она добавила, что НОВИКОМ остается надежным финансовым партнером и вносит вклад в достижение технологического лидерства страны.