Прибыль НОВИКОМа в 2024 году составила 30,6 млрд рублей

Posted 6 февраля, 10:20
Published 6 февраля, 10:20
Modified 6 февраля, 10:20
Updated 6 февраля, 10:20
Позитивной динамики показателей в ушедшем году банк смог достичь благодаря устойчивому к внешним вызовам бизнес-профилю, стабильности и диверсификации ресурсной базы, грамотному управлению ликвидностью и высокому уровню достаточности капитала. Об этом сообщает портал newstracker.ru.
Чистый процентный доход банка за год вырос на 52,2% — до 54,2 миллиарда рублей. Объем собственных средств увеличился на 27,3% — с 93,1 миллиарда рублей до 118,5 миллиарда. Большую часть ресурсной базы НОВИКОМа составляют средства клиентов. Объем остатков на счетах составил 891,8 миллиарда рублей.
В прошлом году НОВИКОМ продолжил финансовую поддержку отечественных предприятий, что помогло им расширить производство, внедрить современные технологии и провести НИОКР.
Также НОВИКОМ, аккредитованный во всех государственных механизмах льготного кредитования промышленности, активно использует инструменты господдержки и снижает стоимость обслуживания кредитов, что позволяет предприятиям освободить средства для инвестиций.
Благодаря положительным результатам в 2024 году НОВИКОМ выплатил акционерам дивиденды в размере 5,7 миллиарда рублей. Главным акционером банка является ГК «Ростех». Госкорпорация направит полученные средства на дальнейшее развитие российской промышленности и реализацию важных проектов.
Елена Георгиева, председатель правления банка «НОВИКОМ», куратор Воронежского отделения Союза машиностроителей России, отметила, что последовательность банка в принятии решений и взвешенный подход к риск-менеджменту позволил уверенно преодолеть все вызовы и получить положительную динамику показателей по итогам 2024 года. Этот результат подтверждает эффективность стратегии НОВИКОМа и мотивирует банк продолжать разрабатывать современные финансовые решения. Она добавила, что НОВИКОМ остается надежным финансовым партнером и вносит вклад в достижение технологического лидерства страны.