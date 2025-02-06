Posted 6 февраля, 06:04
Published 6 февраля, 06:04
Modified 6 февраля, 06:08
Updated 6 февраля, 06:08
4 февраля в Белгороде прошла конференция, посвящённая новым подходам к лечению тяжёлых пациентов с инфекцией в многопрофильном стационаре. Основная тема — резистентность. одним из спикеров стал Владимир Кулабухов, который является президентом Российского сепсис-форума. Своё выступление он начал совсем не по теме конференции. Эксперт признался, что он и сам из Белгорода, поэтому то, что происходит сейчас вгоняет в депрессию, но жители Белгородской области для него настоящие герои. При этом Кулабухов заявил, что ему стыдно перед белгородцами из-за того, что он приехал из «жирной Москвы», на «декорации» для которой потратили 440 млрд рублей.
В 2014 году вышел доклад британских экономистов, поднявший проблему, о которой начали задумываться уже на глобальном уровне. Речь идёт о резистентности к препаратам микроорганизмов, вызывающих инфекции.
Владимир Кулабухов заявил, что, согласно прогнозам авторов работы, к 2050 году из-за такой невосприимчивости умирать будет по 10 млн человек в год. По словам спикера, эти показатели превышают показатели смертей от рака, сердечно-сосудистых заболеваний и т. д. При этом, если брать нынешнюю ситуацию, отметил он, «к сожалению, всё к этому и идёт».
«Почему экономисты? Потому что они лучше нас умеют планировать и думать, куда надо будет тратить деньги. Оказалось, что примерно до 10% ВВП большие страны будут тратить на лечение пациентов с этими самыми микроорганизмами. <…> Всемирный Банк говорит, что ситуация на самом деле намного хуже, чем обещали в 2014 году. <…> Если перевести на нормальный язык, то получается, „2050-й год“ либо раньше наступит, либо хуже будет в этом году. <…> Я могу точно сказать, что в нашей стране „2050-й год“ наступит гораздо раньше и ситуация у нас несколько драматичнее, чем во многих других», — подытожил Кулабухов.
Несмотря на то, что к 2020 году в ВОЗ снова подняли вопрос разрастающейся проблемы и борьбы с ней, как говорит президент РСФ, ситуация лучше не стала. Также он добавил, что большая часть жизнеугрожающих инфекций связана с теми, которые пациенты приобретают в стационаре.:
«Прошло несколько лет и опять говорят, что осведомлённость и населения, и медицинских работников сейчас недостаточна для того, чтобы этот вопрос решить. <…> Вывод был таков, что медицинский персонал плохо знает проблему жизнеугрожающих инфекций, плохо знают проблему лечения сепсиса. И это требует каких-то корректирующих мер».
Также ведущий научный сотрудник «НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского», заявил, что пристально следит за ежегодными докладами РПН, касающихся внутрибольничных инфекций. Мужчина прокомментировал содержание и данные документов так:
«Это правда, которую говорит Роспотребнадзор. <…> Это было совершенно иначе. Верить в это или нет? Ну, вот поднимите руки хоть кто-нибудь, кто в это верит, честно. Нет таких людей. Хорошо, буду считать, что остальные воздержались или не верят. И я тоже в это не верю, потому что каждый день приходя на работу, как и вы, видите немалое количество больных, у которых есть инфекция. Причем большая часть их инфекции развивается в стационаре».
Специалист продолжил свой доклад. Он заявил, что согласно первому исследованию РИОРИТа (распространённость инфекций в отделениях реанимации и интенсивной терапии), в котором приняли участие 62 ОРИТ из 29 городов России, примерно 68% пациентов реанимации — это те, кто приехал с инфекцией и приобрёл новую или приехал без инфекции и приобрёл инфекцию в стационаре. При этом, попросил он присутствующих обратить внимание на презентацию, в «крайне недружественных странах» показатели больше, просто потому что «мы» не умеем считать, врём и работаем с карательной эпидемиологией:
«Почему такое происходит? Наверное, тоже каждый из вас знает. Но, если не знает, то предполагает. Во-первых, мы не умеем считать. А если и считаем, то не умеем показывать, а если и показываем, то врём. По одной простой причине — наша эпидемиология носит карательный характер, вовсе не разъяснительный, не помогающий и так далее. Вы это, спасибо, прекрасно знаете. Мы громко об этом говорим, но пока ничего не меняется».
Здесь же Владимир Кулабухов высказался о том, что в среднем по России из-за сепсиса умирает каждый третий пациент, побывавший в ОРИТ. Так, по его словам, конкретно в 2024 году 78% смертей от общего числа произошли как раз из-за инфекционных осложнений.