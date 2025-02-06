4 февраля в Белгороде прошла конференция, посвящённая новым подходам к лечению тяжёлых пациентов с инфекцией в многопрофильном стационаре. Основная тема — резистентность. одним из спикеров стал Владимир Кулабухов, который является президентом Российского сепсис-форума. Своё выступление он начал совсем не по теме конференции. Эксперт признался, что он и сам из Белгорода, поэтому то, что происходит сейчас вгоняет в депрессию, но жители Белгородской области для него настоящие герои. При этом Кулабухов заявил, что ему стыдно перед белгородцами из-за того, что он приехал из «жирной Москвы», на «декорации» для которой потратили 440 млрд рублей.