Пострадавшим от атак ВСУ курянам обещают новую поддержку. А что с белгородцами?

Так, Хинштейн заявил, что в Курской области необходимо ввести льготную ипотеку по аналогии с дальневосточной. Владимир Путин инициативу поддержал. Президент в свою очередь добавил, что поручит правительству выделить дополнительные компенсации курянам, потерявшим имущество, так как 150 тыс. рублей для покрытия расходов недостаточно.