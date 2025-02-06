Пострадавшим от атак ВСУ курянам обещают новую поддержку. А что с белгородцами?

Posted 6 февраля, 07:44
Published 6 февраля, 07:44
Modified 6 февраля, 07:44
Updated 6 февраля, 07:44
Вчера, 5 февраля, президент Владимир Путин встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Они обсудили дополнительные меры поддержки курян, касающиеся собственности и компенсаций.
Так, Хинштейн заявил, что в Курской области необходимо ввести льготную ипотеку по аналогии с дальневосточной. Владимир Путин инициативу поддержал. Президент в свою очередь добавил, что поручит правительству выделить дополнительные компенсации курянам, потерявшим имущество, так как 150 тыс. рублей для покрытия расходов недостаточно.
Жители Белгородской области после таких новостей поинтересовались, не будут ли местные власти просить аналогичные меры поддержки.
Глава белгородского минстроя Оксана Козлитина ответила, что льготная ипотека под 2% доступна белгородцам. Реестры собственников, чьё жильё из-за атак ВСУ пострадало или непригодно и которые могут воспользоваться программой, уже передали в отделения Промсвязьбанка, ВТБ и Сбербанка.
Также, если новые меры поддержки курян закрепят в официальных документах, власти Белгородской области могут попросить то же самое и для жителей региона.
«Важно понимать, что в настоящий момент ещё нет никаких нормативных документов (распоряжения правительства РФ или Государственной Думы РФ), которые бы официально регламентировали конкретные действия. Если такое решение будет принято, мы постараемся сделать всё, чтобы наши жители также в вошли в него и получили дополнительную помощь», — ответила на обращение первый замминистра соцтруда региона Олеся Митякина.