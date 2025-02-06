Под Губкином открылся памятник воинской славы, отремонтированный «Поколением»

В Великую Отечественную войну в ряды Красной Армии было призвано 313 жителей Уколово, меньшая часть которых вернулась домой с полей сражений. В 1992 году в центре села был воздвигнут монумент памяти — скорбящая мать и коленопреклонённый ребёнок. В его руках лента с надписью «Вечная память». Рядом с памятником сооружена мемориальная плита, на которой размещены списки 240 погибших.