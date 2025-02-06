Под Губкином открылся памятник воинской славы, отремонтированный «Поколением»

Posted 6 февраля, 08:59
Published 6 февраля, 08:59
Modified 6 февраля, 09:03
Updated 6 февраля, 09:03
В Великую Отечественную войну в ряды Красной Армии было призвано 313 жителей Уколово, меньшая часть которых вернулась домой с полей сражений. В 1992 году в центре села был воздвигнут монумент памяти — скорбящая мать и коленопреклонённый ребёнок. В его руках лента с надписью «Вечная память». Рядом с памятником сооружена мемориальная плита, на которой размещены списки 240 погибших.
Со временем монумент обветшал и ему потребовалась реставрация. В прошлом году были выполнены работы по восстановлению при поддержке фонда Андрея Скоча и компании «Металлоинвест».
«Сохранение исторической памяти для будущих поколений, бережное отношение к культурному наследию Губкинской земли, к её традициям — наш священный долг», — отметил на церемонии открытия памятника глава окружной администрации Михаил Лобазнов.
Всего при поддержке фонда «Поколение» на территории Белгородской области реконструировано больше 260 памятных объектов, что помогло сохранить для потомков больше 80 тысяч имен. В этом году на территории Губкинского городского округа намечена реконструкция мемориалов Великой Отечественной войны в сёлах Скородное и Боголюбово.
«Более 25 лет идёт реставрация мемориальных комплексов и воинских захоронений на территории Белгородской области, так и за её пределами. Этим мероприятием мы даём старт программе этого года в ряде муниципальных образований. Сейчас, помимо Губкинского округа, находятся в работе объекты на территории Валуйского округа, Вейделевского и Волоконовского района. Сегодня мы идём на встречу 80-летия Победы. Сохранение исторической памяти всегда было самым важным и значимым для нашего общества, для подрастающего поколения», — рассказал помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.