Опять суды по рынку «Восход» в Белгороде: заставят ли мэрию продлить аренду?

Posted 6 февраля, 12:35
Published 6 февраля, 12:35
Modified 6 февраля, 14:02
Updated 6 февраля, 14:02
ООО «Атава», компания, которая занимается управлением рынка «Восход» в Белгороде, продолжает судиться с администрацией города.
На этот раз «Атава» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с требованием признать незаконным решение об отказе об обязании продлить договор аренды, который был заключён ещё в 2015 году. В арбитраже дело рассмотрели и оставили требования фирмы без удовлетворения. Однако «Атава» может обжаловать это решение в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.
За две недели до того, как было принято решение по этому вопросу, «Атава» обращалась в суд по похожему вопросу, а именно просила признать недействительными документы и обязать администрацию продлить договор на семь лет. Однако 22 января рассмотрение дела было приостановлено на месяц.