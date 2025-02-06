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Posted 6 февраля, 12:35

Published 6 февраля, 12:35

Modified 6 февраля, 14:02

Updated 6 февраля, 14:02

«Атаве» отказали продлить договор аренды земли на рынке «Восход» в Белгороде

Опять суды по рынку «Восход» в Белгороде: заставят ли мэрию продлить аренду?

6 февраля 2025, 12:35
Фото: 1MI.

«Атаве» отказали продлить договор аренды земли на рынке «Восход» в Белгороде

Сюжет
Белгородский бизнес
Борьба между мэрией и ООО «Атава» за территорию рынка «Восход» продолжается в судах. Какие новости на сегодня?

ООО «Атава», компания, которая занимается управлением рынка «Восход» в Белгороде, продолжает судиться с администрацией города.

На этот раз «Атава» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с требованием признать незаконным решение об отказе об обязании продлить договор аренды, который был заключён ещё в 2015 году. В арбитраже дело рассмотрели и оставили требования фирмы без удовлетворения. Однако «Атава» может обжаловать это решение в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

За две недели до того, как было принято решение по этому вопросу, «Атава» обращалась в суд по похожему вопросу, а именно просила признать недействительными документы и обязать администрацию продлить договор на семь лет. Однако 22 января рассмотрение дела было приостановлено на месяц.

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#Алёна Мальцева#Арбитражный суд#Мэрия#Комитет имущественных и земельных отношений#Белгород#Белгородский бизнес#Договор аренды
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