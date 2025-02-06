Опять суды по рынку «Восход» в Белгороде: заставят ли мэрию продлить аренду?

На этот раз «Атава» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с требованием признать незаконным решение об отказе об обязании продлить договор аренды, который был заключён ещё в 2015 году. В арбитраже дело рассмотрели и оставили требования фирмы без удовлетворения. Однако «Атава» может обжаловать это решение в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.