Объединяйте близких в билайне и получайте +50 ГБ за каждый новый номер ежемесячно

Алексей Карев, директор по продуктовому маркетингу: «Есть вещи, которыми рациональнее и выгоднее пользоваться вместе. И в Тарифе UP билайна есть еще целых 5 мест для близких. Одним пакетом могут пользоваться сразу шесть человек! Как клиентоцентричная компания мы стремимся создавать лучшие предложения на рынке и поощряем выбор клиентов в пользу билайна. И теперь с каждым новым номером, выбирающим выгоду в билайне, вся „семья“ становится „богаче“ на 50 ГБ дополнительного интернета».