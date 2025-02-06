Объединяйте близких в билайне и получайте +50 ГБ за каждый новый номер ежемесячно

Posted 6 февраля, 13:07
Published 6 февраля, 13:07
Modified 6 февраля, 13:09
Updated 6 февраля, 13:09
Теперь как текущие, так и новые клиенты оператора, добавляя близких к своему Тарифу UP до 30 марта, могут получать до 250 ГБ дополнительного мобильного интернета ежемесячно до конца года.
Алексей Карев, директор по продуктовому маркетингу: «Есть вещи, которыми рациональнее и выгоднее пользоваться вместе. И в Тарифе UP билайна есть еще целых 5 мест для близких. Одним пакетом могут пользоваться сразу шесть человек! Как клиентоцентричная компания мы стремимся создавать лучшие предложения на рынке и поощряем выбор клиентов в пользу билайна. И теперь с каждым новым номером, выбирающим выгоду в билайне, вся „семья“ становится „богаче“ на 50 ГБ дополнительного интернета».
Как получить дополнительные гигабайты и пользоваться ими всей семьёй:
Основной номер может гибко настраивать объем трафика и минут для каждого участника группы. Все близкие могут общаться внутри сети билайна без ограничений, не расходуя минуты на звонки друг другу.
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