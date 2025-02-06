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Posted 6 февраля, 10:50

Published 6 февраля, 10:50

Modified 6 февраля, 10:50

Updated 6 февраля, 10:50

Остановка «Юбилейный» в Белгороде

Неужели вандализм? В Белгороде исчезли народные костюмы с остановки

6 февраля 2025, 10:50
Фото: Белгородский центр народного творчества. Остановка «Юбилейный» в Белгороде

Народные костюмы с остановки в Белгороде на время убрали

Сюжет
Новости Белгорода
Наряды отреставрируют, а остановки скоро обновят.

Центр народного творчества сообщил, что в Белгороде на время убрали народные костюмы с автобусной остановки возле здания. Это было сделано для их реставрации.

Когда именно костюмы вернут, не сообщили, однако сказали, что это произойдёт уже скоро.

Костюмы с остановки «Юбилейный» в Белгороде
Костюмы с остановки «Юбилейный» в Белгороде снимают
Костюмы с остановки «Юбилейный» в Белгороде. Фото: Белгородский центр народного творчества

Отреставрированный Центр народного творчества открыли осенью 2023 года.

Обновили и остановку около него. Однако не всем белгородцам понравилось дизайнерское решение. Горожанам не хватило функциональности: отсутствовали скамейки для отдыха, урны, а из-за непрозрачности задней стенки затруднялась видимость подъезжающего автобуса.

Осенью 2024 года выставка традиционны мужских и женских костюмов Белгородской области располагалась прямо на фасаде Центра народного творчества.

Выставку традиционных народных костюмов в Белгороде показали прямо на здании
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#Анна Селищева#Город#Новости Белгорода#Центр народного творчества#Автобусная остановка#Белгород#Костюмы
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