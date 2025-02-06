Неужели вандализм? В Белгороде исчезли народные костюмы с остановки

Posted 6 февраля, 10:50
Published 6 февраля, 10:50
Modified 6 февраля, 10:50
Updated 6 февраля, 10:50
Центр народного творчества сообщил, что в Белгороде на время убрали народные костюмы с автобусной остановки возле здания. Это было сделано для их реставрации.
Когда именно костюмы вернут, не сообщили, однако сказали, что это произойдёт уже скоро.
Отреставрированный Центр народного творчества открыли осенью 2023 года.
Обновили и остановку около него. Однако не всем белгородцам понравилось дизайнерское решение. Горожанам не хватило функциональности: отсутствовали скамейки для отдыха, урны, а из-за непрозрачности задней стенки затруднялась видимость подъезжающего автобуса.
Осенью 2024 года выставка традиционны мужских и женских костюмов Белгородской области располагалась прямо на фасаде Центра народного творчества.