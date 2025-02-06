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Posted 6 февраля, 08:10

Published 6 февраля, 08:10

Modified 6 февраля, 08:12

Updated 6 февраля, 08:12

К озимым культурам относятся, например, пшеница, рожь, ячмень и тритикале.

Не настолько плоха? Аномальная зима спасла озимые в Белгородской области

6 февраля 2025, 08:10
Фото: 1MI. К озимым культурам относятся, например, пшеница, рожь, ячмень и тритикале.

В плохом состоянии в Белгородской области оказалось лишь 2% посевов

Сюжет
Сельское хозяйство
Аномально тёплая зима помогла озимым посевам пережить осеннюю засуху, но риск потери урожая из-за морозов остаётся.

Аномально тёплая зима помогла озимым посевам Черноземья пережить осеннюю засуху. В некоторых районах они даже начали вегетировать к концу января. Однако эксперты обеспокоены возможными морозами, которые могут повредить растениям.

В Белгородской области озимыми засеяно 372,7 тыс. га, из которых 7,6 тыс. га (2% посевов) находились в плохом состоянии на конец января, сообщили «Коммерсанту» в региональном правительстве. Прогноз по сбору зерновых составляет 3,2 млн тонн. В то же время выпавший снег способен защитить растения, повысив запасы влаги и снизив риск дальнейшей засухи.

В прошлом году два раза в агропромышленном комплексе Белгородской области вводили режим ЧС. Первый раз — из-за майских заморозков. Второй — из-за осенней засухи. Подобные меры также были приняты в Воронежской, Орловской и Курской областях.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Экономика#Зима#Озимые#Сельское хозяйство#Белгород
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