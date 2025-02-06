Не настолько плоха? Аномальная зима спасла озимые в Белгородской области

В Белгородской области озимыми засеяно 372,7 тыс. га, из которых 7,6 тыс. га (2% посевов) находились в плохом состоянии на конец января, сообщили «Коммерсанту» в региональном правительстве. Прогноз по сбору зерновых составляет 3,2 млн тонн. В то же время выпавший снег способен защитить растения, повысив запасы влаги и снизив риск дальнейшей засухи.