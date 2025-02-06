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Posted 6 февраля, 13:07

Published 6 февраля, 13:07

Modified 6 февраля, 13:07

Updated 6 февраля, 13:07

Грипп и ОРВИ подхватили белгородские школьники

Названо число закрытых и отправленных на карантин белгородских школ и детсадов

6 февраля 2025, 13:07
Фото: 1MI. Грипп и ОРВИ подхватили белгородские школьники

В белгородском минобре прокомментировали ситуацию с заболеваемостью детей

Сюжет
Дети
Эпидпорог пока низкий, но некоторые классы и дошкольные группы пришлось отправить на карантин.

В Белгородской области фиксируется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей, хотя эпидемический порог пока не превышен. В ряде муниципалитетов на занятиях отсутствуют от 5% до 7% от общего количества детей. Об этом сообщил первый заместитель министра образования области Андрей Мухартов.

По его словам, сейчас на карантине находятся 43 школьных класса, 16 дошкольных групп. Закрыты пять школ и один детский сад. Всего в Белгородской области более 9000 классов.

В школах и детсадах ввели противоэпидемические меры: ежедневно измеряют температуру у детей, проводят дополнительную санитарную обработку помещений и обязательное проветривание. Если более 20% учащихся заболевают, класс или группа закрывается на неделю. При таком же уровне заболеваемости во всей школе её работу приостанавливают, а учеников переводят на дистанционное обучение.

Андрей Мухартов призвал родителей ответственно относиться к ситуации и не отправлять детей с признаками болезни в образовательные учреждения. Ранее родители возмущались частыми проветриваниями и утверждали, что из-за этого заболевают дети.

В конце января 2025 года в детской областной клинической больнице Белгорода ввели масочный режим, что вызвало волнения среди родителей. Они поинтересовались у губернатора Вячеслава Гладкова, планируют ли отправлять школьников на карантин. Глава региона ответил, что пока таких мер не требуется: рост заболеваемости есть, но он не превышает нормы.

В белгородской школе дети слегли с высокой температурой из-за открытых окон?
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Дети#Карантин#Грипп#Орви#Школы#Детские сады#Белгород#Андрей Мухартов
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