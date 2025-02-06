Названо число закрытых и отправленных на карантин белгородских школ и детсадов

В конце января 2025 года в детской областной клинической больнице Белгорода ввели масочный режим, что вызвало волнения среди родителей. Они поинтересовались у губернатора Вячеслава Гладкова, планируют ли отправлять школьников на карантин. Глава региона ответил, что пока таких мер не требуется: рост заболеваемости есть, но он не превышает нормы.