Названо число закрытых и отправленных на карантин белгородских школ и детсадов

Posted 6 февраля, 13:07
Published 6 февраля, 13:07
Modified 6 февраля, 13:07
Updated 6 февраля, 13:07
В Белгородской области фиксируется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей, хотя эпидемический порог пока не превышен. В ряде муниципалитетов на занятиях отсутствуют от 5% до 7% от общего количества детей. Об этом сообщил первый заместитель министра образования области Андрей Мухартов.
По его словам, сейчас на карантине находятся 43 школьных класса, 16 дошкольных групп. Закрыты пять школ и один детский сад. Всего в Белгородской области более 9000 классов.
В школах и детсадах ввели противоэпидемические меры: ежедневно измеряют температуру у детей, проводят дополнительную санитарную обработку помещений и обязательное проветривание. Если более 20% учащихся заболевают, класс или группа закрывается на неделю. При таком же уровне заболеваемости во всей школе её работу приостанавливают, а учеников переводят на дистанционное обучение.
Андрей Мухартов призвал родителей ответственно относиться к ситуации и не отправлять детей с признаками болезни в образовательные учреждения. Ранее родители возмущались частыми проветриваниями и утверждали, что из-за этого заболевают дети.
В конце января 2025 года в детской областной клинической больнице Белгорода ввели масочный режим, что вызвало волнения среди родителей. Они поинтересовались у губернатора Вячеслава Гладкова, планируют ли отправлять школьников на карантин. Глава региона ответил, что пока таких мер не требуется: рост заболеваемости есть, но он не превышает нормы.