Мужчина в Москве 12 лет получал пенсию своего покойного тестя-белгородца

Подозреваемым оказался 44-летний зять скончавшегося пенсионера, нашли его в Москве. Мужчина в тайне от своей сожительницы забрал принадлежащие её отцу SIM-карту и банковскую карту, куда поступала пенсия. Он также знал пароль от карты. За 12 лет подозреваемый присвоил 3 млн рублей.