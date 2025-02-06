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Posted 6 февраля, 11:46

Published 6 февраля, 11:46

Modified 6 февраля, 11:48

Updated 6 февраля, 11:48

Мужчина получал пенсию умершего человека

Мужчина в Москве 12 лет получал пенсию своего покойного тестя-белгородца

6 февраля 2025, 11:46
Фото: 1MI. Мужчина получал пенсию умершего человека
Сюжет
Пенсия
О кончине белгородца компетентным органам не сообщили, а банковскую карту покойного подозреваемый присвоил себе. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Житель Шебекинского округа в 2011 году скончался от старости, однако родственники о его кончине не сообщили компетентным органам. Из-за этого денежные средства продолжали начислять на счёт покойного, которыми в дальнейшем пользовались.

Подозреваемым оказался 44-летний зять скончавшегося пенсионера, нашли его в Москве. Мужчина в тайне от своей сожительницы забрал принадлежащие её отцу SIM-карту и банковскую карту, куда поступала пенсия. Он также знал пароль от карты. За 12 лет подозреваемый присвоил 3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, пока с него взяли подписку о невыезде.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Пенсия#Москва#Белгород#Шебекинский горокруг
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