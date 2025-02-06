Мороз крепчает, но без снега: зимняя погода задержится в Белгородской области

Posted 6 февраля, 13:29
Published 6 февраля, 13:29
Modified 6 февраля, 13:29
Updated 6 февраля, 13:29
Завтра, 7 февраля, в Белгородской области будет переменная облачность. Снега или дождя синоптики не предсказывают. Возможны туман и гололедица. Ветер ожидается северо-восточный — со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха в регионе ночью местами снизится до -10 °C. Днём ожидается -6…-1 °C.
В Белгороде ближайшей ночью похолодает до -8…-6 °C. Днём будет ненамного теплее: -5…-3 °C.
Напомним, что с начала недели в Белгородской области резко похолодало, учитывая, что январь был аномально тёплым.