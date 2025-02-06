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Posted 6 февраля, 13:29

Published 6 февраля, 13:29

Modified 6 февраля, 13:29

Updated 6 февраля, 13:29

Завтра в Белгородской области ожидается облачная погода

Мороз крепчает, но без снега: зимняя погода задержится в Белгородской области

6 февраля 2025, 13:29
Фото: 1MI. Завтра в Белгородской области ожидается облачная погода

В Белгородской области усилится ночной мороз

Сюжет
Погода
По данным МЧС, температура воздуха в Белгородской области может достигнуть -10 °C ночью и -6 °C днём.

Завтра, 7 февраля, в Белгородской области будет переменная облачность. Снега или дождя синоптики не предсказывают. Возможны туман и гололедица. Ветер ожидается северо-восточный — со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха в регионе ночью местами снизится до -10 °C. Днём ожидается -6…-1 °C.

В Белгороде ближайшей ночью похолодает до -8…-6 °C. Днём будет ненамного теплее: -5…-3 °C.

Напомним, что с начала недели в Белгородской области резко похолодало, учитывая, что январь был аномально тёплым.

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