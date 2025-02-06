МегаФон расширил сеть LTE в старейших сёлах Белгородской области

Села Красненского района Лесное Уколово, Новоуколово, Расховец и Горки считаются самыми древними на территории Белогорья. Первые упоминания об этих населенных пунктах относятся к 50-60 годам XVII века. Тогда эти земли были южной окраиной России и выполняли важнейшую роль форпоста на границе с Крымским ханством и Ногайской Ордой.