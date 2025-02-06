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Posted 6 февраля, 11:20

Published 6 февраля, 11:20

Modified 6 февраля, 11:22

Updated 6 февраля, 11:22

МегаФон расширил сеть LTE в старейших сёлах Белгородской области

МегаФон расширил сеть LTE в старейших сёлах Белгородской области

6 февраля 2025, 11:20
Фото: Дина Павленко.
Сюжет
Сельское хозяйство
Специалисты оператора запустили дополнительное телеком-оборудование в населенных пунктах Ивнянского и Красненского районах, где в общей сложности проживают около 7 тысяч человек.

Села Красненского района Лесное Уколово, Новоуколово, Расховец и Горки считаются самыми древними на территории Белогорья. Первые упоминания об этих населенных пунктах относятся к 50-60 годам XVII века. Тогда эти земли были южной окраиной России и выполняли важнейшую роль форпоста на границе с Крымским ханством и Ногайской Ордой.

Сейчас приоритетом в Красненском районе является сельское хозяйства. Отсутствие крупных промышленных производств благотворно влияет на экологию и продолжительность жизни населения — она одна из самых высоких в регионе.

Для качественного обеспечения связью сел Красненского района инженеры МегаФона спланировали направление сигнала таким образом, чтобы он максимально покрывал внешние территории и проникал внутрь зданий.

Аналогичные работы проведены в селах Череново, Хомутцы и Новенькое Ивнянского района.

В результате модернизации сети средняя скорость передачи данных в этих населенных пунктах доходит до 50 Мбит/с.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Мегафон#Ивнянский район#Экология#Сельское хозяйство#Красненский район#Lte#Белгород
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