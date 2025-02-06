МегаФон расширил сеть LTE в старейших сёлах Белгородской области

Posted 6 февраля, 11:20
Published 6 февраля, 11:20
Modified 6 февраля, 11:22
Updated 6 февраля, 11:22
Села Красненского района Лесное Уколово, Новоуколово, Расховец и Горки считаются самыми древними на территории Белогорья. Первые упоминания об этих населенных пунктах относятся к 50-60 годам XVII века. Тогда эти земли были южной окраиной России и выполняли важнейшую роль форпоста на границе с Крымским ханством и Ногайской Ордой.
Сейчас приоритетом в Красненском районе является сельское хозяйства. Отсутствие крупных промышленных производств благотворно влияет на экологию и продолжительность жизни населения — она одна из самых высоких в регионе.
Для качественного обеспечения связью сел Красненского района инженеры МегаФона спланировали направление сигнала таким образом, чтобы он максимально покрывал внешние территории и проникал внутрь зданий.
Аналогичные работы проведены в селах Череново, Хомутцы и Новенькое Ивнянского района.
В результате модернизации сети средняя скорость передачи данных в этих населенных пунктах доходит до 50 Мбит/с.